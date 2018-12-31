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Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин продлил действие указа о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов при транзитных перевозках грузов с Украины в Казахстан и Киргизию через российскую территорию.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, действие указа продлено до 1 июля 2019 года. В прежней редакции он действовал до 1 января 2019 года.
Россия в 2016 году ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки определённых товаров с Украины.
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