Новогодний подарок: Москва повысила тарифы на газ для Армении

Россия поднимает тарифы для своего стратегического «союзника». С 2019 года цена на российский газ для Армении вырастет. Она составит $165 за тысячу кубометров вместо $150 сейчас. И.о. премьера Армении Никол Пашинян заверил, что для потребителей цена газа в новом году не изменится. Впрочем, за счет чего цена останется прежней, он не пояснил.

В конце уходящего года Россия и Армения все-таки смогли договориться о цене на газ. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что цена на российский газ для Армении повысится, однако на конечном потребителе это не скажется.

«Существует два звена газоснабжении — «Газпром» поставляет газ компании «Газпром Армения», которая в свою очередь снабжает топливом потребителей. Получилось так, что «Газпром» и «Газпром Армения» должны пересмотреть цену, тарифы будут повышены, но благодаря внутреннему регулированию изменений для конечного потребителя не будет», — заявил Пашинян в видеообращении в социальной сети Facebook.

Как пояснил Пашинян, он провел два телефонных разговора с президентом России Владимиром Путиным . Во время их было достигнуто решение — не повышать тариф для потребителей — по крайней мере в обозримом будущем.

По словам и.о. премьер-министра Пашиняна, это решение не приведет к накоплению долгов и необходимости уступок российской стороне армянских активов.

При этом Пашинян не стал объяснять, за счет каких решений цена на газ для армянских потребителей не поднимется.

Чуть позже в «Газпроме» назвали цену газа для Армении в 2019 году.

Как отметили в компании, цена газа на границе Грузии и Армении с 1 января составит $165 за тысячу кубометров.

Как сообщается, было подписано дополнительное соглашение к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения».

Сейчас Россия поставляет газ Армении по цене $150 за тысячу кубометров. Монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении обладает «Газпром Армения» — «дочка» Газпрома. Компании подписала контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014-2018 годах.

Накануне обнародования договоренностей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры России и Армении по газу будут интенсифицированы.

В пятницу «Газпром»сообщил, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян обсудили поставки газа в Армению в 2019 году.

При этом исполняющий обязанности министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян заявлял ранее, что Ереван ведет переговоры о цене на газ как с «Газпромом», так и с министерством энергетики России, и они направлены на снижение тарифов.

Cрок действия нынешнего договора о поставках газа истекает 31 декабря 2018 год Предполагалось, что цена на газ для Армении не изменится, если переговоры с российской стороной по тарифам не завершатся до конца года.

«Истечение срока договора — это не проблема, потому что он будет продлен до тех пор, пока переговоры не завершатся. Потому что это довольно тяжелые переговоры, требующие длительного времени. До тех пор, пока не будет достигнута договоренность, останется то, что мы имеем сегодня. Договор будет автоматически продлен, это не так, что мы не получим газ с января. Цена будет известна тогда, когда переговоры будут завершены», — сообщал и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Гарегин Баграмян.

Переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна состоялись на днях. И. о. премьер-министра Армении впервые нанес визит в Москву после победы его блока на парламентских выборах в Армении.

«Наши отношения характеризовать не нужно. Это по-настоящему союзнические отношения, наполненные достаточно большим содержанием»,

«Мы намерены развивать наши отношения по всем направлениям, — заверял в свою очередь Пашинян. -Мы настроены на дальнейшую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, и мы очень серьезно относимся к нашему председательству в Евразийском экономическом союзе».

Однако, как заявил непосредственно после встречи Пашинян, договориться о цене на газ не удалось.

Целью встречи политика с Владимиром Путиным было желание согласовать цену на топливо. «Решения по теме газа нет, обсуждения продолжатся в рабочем порядке», — заявлял после встречи Пашинян.

При этом он называл этот вопрос «чувствительным», выражая надежду, что дальнейшие переговоры пройдут без «нежелательных процессов».