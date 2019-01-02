Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму

Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов

Он пояснил, что речь идет о создании инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи.

"Пока в России на законодательном уровне не приняты положения, регулирующие блокчейн и рынок криптовалюты, внедрение этих технологичных решений откладывается. Тем не менее, у нас есть проект создания криптовалютного инвестиционного фонда, который сможет обеспечить реализацию различных инвестпрограмм на территории Крыма, а возможно, и за его пределами. Немаловажен тот факт, что система оборота криптовалюты способна разрешить актуальную для крымских проектов проблему ухода от доллара и существующих банковских ограничений", — сказал Мурадов.

"Особенно заинтересовались этими проектами наши китайские партнеры, так как в Китае большое количество стартапов в области криптовалюты, производителей криптооборудования и тех, кто работает в сфере блокчейн технологий", — добавил он.

О проекте "КриптоКрым" впервые заговорили в апреле этого года на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Проект предполагает создание блокчейн-кластера, в который войдут криптовалютный инвестиционный фонд и криптовалютная биржа. Кроме того, обсуждался вопрос создания в Крыму производства оборудования для блокчейн-технологий и криптовалютных производств, рассказал в мае РИА Новости Мурадов.