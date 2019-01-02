Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.05
$
69.80
79.30
80.20
Прогноз
09.01 – 16.01
$
69.10
77.94
Индексы и котировки Brent
53.78
–0.68 Золото
1283.94
+0.13 РТС
1068.72
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
02.01
1.1448
+0.0102
17.12
1.1346
28.12
17.12
05.12

Зарубежные компании интересуются блокчейн-проектом в Крыму 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Зарубежные компании проявляют интерес к блокчейн-проекту в Крыму, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
Он пояснил, что речь идет о создании инвестиционного фонда в криптовалютах и криптовалютной биржи.
"Пока в России на законодательном уровне не приняты положения, регулирующие блокчейн и рынок криптовалюты, внедрение этих технологичных решений откладывается. Тем не менее, у нас есть проект создания криптовалютного инвестиционного фонда, который сможет обеспечить реализацию различных инвестпрограмм на территории Крыма, а возможно, и за его пределами. Немаловажен тот факт, что система оборота криптовалюты способна разрешить актуальную для крымских проектов проблему ухода от доллара и существующих банковских ограничений", — сказал Мурадов.
"Особенно заинтересовались этими проектами наши китайские партнеры, так как в Китае большое количество стартапов в области криптовалюты, производителей криптооборудования и тех, кто работает в сфере блокчейн технологий", — добавил он.
О проекте "КриптоКрым" впервые заговорили в апреле этого года на IV Ялтинском международном экономическом форуме. Проект предполагает создание блокчейн-кластера, в который войдут криптовалютный инвестиционный фонд и криптовалютная биржа. Кроме того, обсуждался вопрос создания в Крыму производства оборудования для блокчейн-технологий и криптовалютных производств, рассказал в мае РИА Новости Мурадов.
Последние новости
В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка В Москве в Парке Горького обрушился мост с людьми Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей
Комментарии
Экономика , Георгий Мурадов , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ожидает снижения цен на газ
Что будет с курсом рубля в новом году5
Российские АЭС установили рекорд генерации
Ценовой шок: в России выросли налоги131
Коммуналка и мусор: как выросли тарифы68
Видео
00:47
Сбербанк повысил ставки
Компании
00:47
В России станет меньше Сбербанков
Компании Другое
00:46
Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение
Экономика
00:46
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
03:30
«Подорожание неминуемо»: Дед Мороз вышел на связь
Личный счет Статьи
04:37
Бензин, продукты, налоги и дача: что изменится в 2019 году
Личный счет Недвижимость
01:39
Нефть утопит рубль
Рынки Экономика
01:56
Доллар по 75 рублей: тяжелый год для рубля
Рынки Статьи
00:27
Евро преодолел психологическую отметку
Рынки
01:45
Китайцы предпочли США России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение