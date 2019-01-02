Ситуацию с госдолгом Украины оценили как критическую

Решение Украины направить на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен свидетельствует о критической ситуации в этой стране, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков

«Ситуация, конечно, критичная. Сумму долга они, возможно, и закроют. Но будут это делать за счет экономии на социальных программах и повышения налогов для граждан. То есть руководство страны перекладывает все свои ошибки на плечи рядовых жителей», — передает его слова RT.

Он заметил, что на Украине надеются на помощь МВФ и государств, которые выделяют кредиты, однако они фактически нужны для погашения госдолга.

«О том, что Украина находится в хроническом преддефолтном состоянии, говорят уже многие в самой стране, в том числе на уровне руководителей. Положение усугубляется еще и тем, что Киев следует санкционной политике США. В конце концов наступит ситуация, когда они будут не в состоянии выплачивать свои долги», — заключил Цеков.

В декабре бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявил о критической ситуации в стране, комментируя ситуацию с госдолгом.

На Украине собрались направить на обслуживание госдолга в 2019 году более 145 млрд гривен, что составляет 13,06% всех расходов бюджета на текущий год.