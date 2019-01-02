США против Китая: глобальная торговая война наступит в 2019 году

Торговая война, которую развязали США в 2018-м, уже ударила по мировой экономике. Но в 2019 году события будут развиваться по еще более жесткому сценарию, полагают экономисты. Проиграют в этой войне все, а последствия экономического конфликта предсказать невозможно.

В начале 2018-го экономики Китая и США росли, но все изменила развязанная президентом США Дональдом Трампом торговая война. 2019-й год обещает быть таким же непредсказуемым, тогда как продолжение войны может погрузить рынки в еще более глубокую нестабильность, опасаются экономисты.

В конце 2018 года во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Трамп договорился с китайским лидером Си Цзиньпинем о 90-дневном перемирии, которое предполагает запрет введения новых пошлин на импорт. Несмотря на это, экономисты воспринимают «прекращение огня» лишь как затишье перед бурей.

Напомни, что «первый выстрел» прогремел в июле, когда США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок $34 млрд в год, а Китай ответил тем же.

В сентябре США ввели таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд Китай ответил пошлинами от 5 до 10% на товары стоимостью $60 млрд

После этого президент США согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25% — но до достижения конкретных соглашений пока далеко. И если ни одна из сторон не пожелает пойти на необходимые уступки, сделка не состоится.

США в 2018-м уже провели успешные торговые военные операции против ЕС , Канады и Мексики, когда ввел пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно. Противники США капитулировали — Вашингтон и Брюссель договорились, а с Канадой и Мексикой было заключено новое соглашение.

Трамп, тем не менее, не собирается отказываться от политики протекционизма — в споре с Китаем проигравшими могут оказаться все, включая ЕС.

Конфликт двух гигантов обернется глобальной торговой войной, предупреждает Торговая палата США. «Тарифы Вашингтона на импорт представляют серьезную угрозу, которая в будущем способна спровоцировать глобальную торговую войну», — указано в докладе ведомства.

При этом торговая война не только сдерживает рост мировой экономики, но и рискует окончательно подорвать работу Всемирной торговой организации

США и Китай оправдывают свои тарифы внутренним законодательством, и способность глобального торгового органа осуществлять посредничество фактически разрушается, пишет Bloomberg

ВТО уже бьет тревогу: «В последнее время ряд связанных с торговлей индикаторов стали ухудшаться. И это происходит в момент, когда мировая экономика наконец перешла к устойчивому росту после финансового кризиса, и когда любая неопределенность в связи с нарастающими ограничениями в торговле может поставить экономическое восстановление под угрозу».

США и Китай являются крупнейшими экономиками мира, крупнейшими рынками и находятся в центре глобальной цепочки поставок. Если страны решат, что переговоры — не вариант, развяжется холодная война, пишет China Briefing.

Эскалация тарифных барьеров сделает невозможным ведение бизнеса китайскими компаниями в США и наоборот. Высокие тарифы уже увеличивают затраты для поставщиков, производителей, розничных продавцов и потребителей и это процесс продолжится.

В худшем сценарии объемы производства и рентабельность уменьшаются, соответственно, сокращаются и рабочие места.

Тотальная торговая война может спровоцировать новый глобальный спад.

И хотя пока этот сценарий видится маловероятным, издание отмечает, что Трамп известен своими непредсказуемыми действиями, и Китай должен готовиться к худшему сценарию — последующей тарифной эскалации.

Из-за торговой войны между Китаем и США МВФ уже был вынужден сократить прогноз роста международной экономики с 3,9% до 3,7%. Больше всего пострадала Азия — прогноз сокращен с 6,6% до 5,4%. Глава МВФ Кристин Лагард предупредила — если пошлины продолжат расти, глобальный ВВП потеряет к 2020 году 0,75%.

Плохой сценарий все-таки может реализоваться из-за неспособности Китая выполнить требования США, пишет The Guardian . А именно устранить торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет $500 млрд в пользу Китая.

Торговая война станет причиной еще большего замедления экономики Китая, что будет иметь побочные эффекты для других стран, особенно для экспортеров сырья.

Вторая по величине экономика в мире уже теряет обороты. ВВП Китая в III квартале 2018 года вырос на 6,5% —минимум с I квартала 2009 года, когда был в разгаре мировой финансовый кризис.

МВФ ожидает, что экономика Китая вырастет на 6,6% в 2018 году, после того, как в 2017 году рост ВВП ускорился до 6,9%.

Сами США от политики протекционизма пока только страдают. Ежемесячный торговый дефицит достиг в сентябре $54 млрд Большинство прогнозов указывают на замедление роста в США с 2,9% в 2018 году до 2,1% в 2020 году.

США противопоставили себя всей глобальной торговой системе, но никакого бонуса американцам это не принесет.

«С учетом того, что в настоящее время экономика США работает при полной занятости, не существует серьезных возможностей для роста внутреннего производства, чтобы заменить китайский импорт. Это означает, что стоимость импортных тарифов будет ложиться в основном на американских потребителей и импортеров, увеличивая инфляцию и процентные ставки в США, а не уменьшая экономическую активность и рабочие места в Китае», — пишет главный экономист и сопредседатель гонконгской компании Gavekal Dragonomics Анатоль Калецкий для Project Syndicate.

Особо надеяться на хороший исход не приходится. Со стороны США в переговорах участвует торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который критикует Пекин и настаивает на повышении пошлин, The Wall Street Journal

«В ближайшие месяцы можно ожидать публичного охлаждения, пока две бюрократических системы будут вести за кулисами жесткую дискуссию. Торговая война еще далеко не окончена», — сказал Financial Times эксперт по Китаю Центра новой американской безопасности Абигейл Грейс.

К тому же 10-процентные тарифы действуют с сентября, и с тех пор не было никакого существенного прогресса в переговорах, отмечает колумнист Yahoo Finance Рик Ньюман.

Трамп пообещал уменьшить торговый дисбаланс и заставить Китай открыть свой рынок для большего количества американской продукции, но тарифы лишь принесли убытки компаниям США и привели к повышению цен. Фондовый рынок, и до этого находившийся в напряжении, рухнет, если американский лидер все-таки установит 25-процентные пошлины.

Си Цзиньпин будет ждать, осмелится ли Трамп поднять тарифы, зная, что это ударит по экономике США.

К тому же, китайский лидер придерживается экономической модели, основанной на госсубсидиях для крупных компаний, которые пользуются защитой от иностранных конкурентов. Отказ от этой модели заставит Китай адаптироваться к новой — а это многие аналитики считают почти невозможным, отмечает Ньюман.

Учитывая все это, перемирие, заключенное в Буэнос-Айресе, — неубедительное. Еще несколько месяцев стороны продолжат тянуть одеяло на себя в попытке ничего не уступить оппоненту. Тем не менее, пытаться выиграть — бесполезно, считают экономисты.

«В мировой торговой войне не будет победителей. Даже если совокупные издержки будут скромными и сдвинутся в сторону более открытой экономики, все страны в конечном итоге окажутся в худшем положении по сравнению со статус-кво», — сказал NBC главный экономист Capital Economics Нил Ширинг, отмечая долговременный ущерб росту мировой экономики.

Последствия эскалации очевидны: более высокие цены в Китае и США, меньшая покупательская способность, высокие производственные затраты, повышенная волатильность финансового рынка — все это неизбежно распространится на остальные страны.

Если в марте Китай и США вновь выйдут на тропу войны, возможен затяжной экономический конфликт, подобного которому история еще не знала, и последствия которого невозможно предсказать.