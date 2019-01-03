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Госдолг США достиг максимума с 1950 года 

Мир24 1 час назад
Фото: Reuters
По состоянию на 2018 год государственный долг США достиг $21,9 трлн или 78% ВВП, это рекорд с 1950 года, сообщает CNN со ссылкой на данные Министерства финансов.
По оценкам ведомства, госдолг начал расти после финансового кризиса в 2018 году. Президент США Дональд Трамп обещал покончить с ним за восемь лет, и в начале его срока госдолг США действительно стал сокращаться, но продлилось это недолго.
В 2018 году долг начал нарастать. Дефицит бюджета вырос с 3,5% до 3,8%.
В декабре рейтинговое агентство Moody’s представило прогноз, согласно которому в 2019 году дефицит американского бюджета продолжит расти, несмотря на планы по сокращению, а государственный долг за десять лет достигнет 100%.
Председатель Совета экономических консультантов Белого дома Кевин Хассет подчеркнул, что Трамп обеспокоен такой ситуацией и потребовал от каждого агентства правительства в следующем цикле сократить бюджет на 5%.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , CNN
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