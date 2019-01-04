Украина снизила импорт газа из Европы в два с половиной раза

Украина с начала января 2019 года снизила импорт природного газа из стран Европы в 2,4 раза по сравнению с декабрем 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам, если среднесуточный импорт в декабре-2018 составил 15,4 млн куб. м, то 1 января он снизился до 6,5 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первый день января уменьшились до 2,5 млн куб. м/сутки (7,3 млн куб. м/сутки — в декабре), Венгрии — до 2,8 млн куб. м/сутки (7 млн куб. м/сутки — в декабре), Польши — 1,2 млн куб. м/сутки (1,1 млн куб. м/сутки — в декабре).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом — до 10 млрд 590,2 млн куб. м.

В декабре-2018 импорт составил 477,6 млн куб. м газа, что вдвое меньше, чем в декабре-2017 (954,9 млн куб. м).