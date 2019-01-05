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Эксперт рассказал о критическом состоянии экономики Украины 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Внешние и внутренние задолженности Украины достигли критического значения и уже превысили 70 процентов от ВВП. Об этом в интервью телеканалу NewsOne заявил экономический эксперт Владимир Дебой.
По его словам, золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются с 2013 года, и, не смотря на помощь от МВФ, постоянно растут долги страны по кредитам.
"Максимальные запасы золотовалютного резерва Украины были осенью 2013 года и составляли более 20 миллиардов долларов США. С тех пор началось постепенное сокращение золотовалютных украинских запасов. Вместе с тем, благодаря Международному валютному фонду эта копилка пополняется, но при этом растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже", — подчеркнул Дебой.
Кроме того, эксперт добавил, что растущие задолженности ведут к критическому положению экономики Украины, а общий долг, по его словам, уже достиг 70 процентов от ВВП.
"Более того, в Украине вместе с этим происходит падение и экономическое. То есть уменьшение производства валового национального продукта. И, таким образом, общий долг Украины составляет уже свыше 70% от ВВП государства, что является довольно критическим положением", — отметил Дебой.
Помимо этого, эксперт добавил, что в 2019 году ситуация вряд ли изменится, поскольку Украине предстоит выплатить большие долги, а также будут проводиться двойные выборы, что негативно отразится на экономике и инвестициях.
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Комментарии90
Экономика , Международный валютный фонд
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