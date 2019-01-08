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Рубль растет к доллару и евро 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
В России начал падать курс доллара к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи во вторник утром.
На открытии курс американской валюты уменьшился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 69 копеек и составил 67,05 рубля. При этом минимальное значение в ходе торгов составляло 66,86 рубля. Такое серьезное понижение наблюдается впервые с 18 декабря прошлого года. Позднее доллар несколько подрос.
Похожая динамика у евро. Курс понизился на 54 копейки и достиг отметки 76,83 рубля.
Минимальное значение курса европейской валюты составило 76,38 рубля.
По мнению экспертов, укрепление рубля связано с коррекцией цен на нефть и выросшим спросом инвесторов на российские акции и долговые бумаги. Инвесторы, между тем, ожидают итогов переговоров Пекина и Вашингтона по торговым вопросам.
Экономика , Видео , Рынки , Московская биржа
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