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Переговоры США и Китая стартовали в Пекине 

News.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Reuters
Власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине.
Кортеж с делегатами США из более 10 машин прибыл на территорию Министерства коммерции КНР. Двухдневные консультации начались в 9.00 по местному времени (4.00 мск), пердаёт ТАСС со ссылкой на китайскую газету «Бэйцзин цинняньбао».
Как писал News.ru, министерство коммерции КНР объявило, что 7−8 января в Китае состоятся переговоры по торговым вопросам с США. Стороны обсудят реализацию договорённостей, достигнутых главами двух государства на полях саммита G20, прошедшего в декабре 2018 года в Аргентине.
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