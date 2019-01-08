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Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 48 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области; глава государства подчеркнул, что регион больше не зависит от транзитных поставок газа.
Плавучий СПГ-терминал призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту — морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей, передает «Интерфакс».
В момент запуска терминала Газпром заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.
«Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили — обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем — выполнена», — доложил президенту председатель правления Газпрома Алексей Миллер.
Выступая на церемонии ввода терминала в эксплуатацию, Путин отметил высокое значение этого проекта для региона.
«Мощность терминала в 2,7 млрд кубометров газа в год практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость транзитных поставок газа, сводит их к нулю», — приводит его слова ТАСС.
Путин добавил, что высокой оценки заслуживает работа по строительству подземного хранилища газа. По его словам, это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего — в осенне-зимний период.
Глава государства напомнил о планах Евросоюза по выводу прибалтийских государств из российского энергетического кольца.
«Это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться», — заметил Путин.
Он также сообщил о планах развития электросетей в Калининградской области. «Уже введено в действие две электростанции, третья уже готова к вводу в первом квартале 2019 года, четвертая будет введена в 2020 году», — сказал президент.
По словам Путина, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности.
«Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», — выразил уверенность глава государства.
Он поблагодарил всех энергетиков и в первую очередь сотрудников Газпрома за проделанную работу.
В конце 2015 года газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что страны Прибалтики, стремясь подключиться к энергосистеме ЕС, создают угрозу электроснабжению Калининграда; прибалтийские республики не останавливало то, что для них самих такое переключение принесет одни убытки, причем немаленькие.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Экономика , Политика , Алексей Миллер , Владимир Путин , Газпром , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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