Путин ввел в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал в Калининграде

Президент России Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего регазификационного терминала «Маршал Василевский» у берегов Калининградской области; глава государства подчеркнул, что регион больше не зависит от транзитных поставок газа.

Плавучий СПГ-терминал призван обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту — морем в сжиженном виде. Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей, передает «Интерфакс»

В момент запуска терминала Газпром заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Белоруссию и Литву по газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

«Уважаемый Владимир Владимирович, задача, которую вы ставили — обеспечить полное автономное газоснабжение Калининградской области морем — выполнена», — доложил президенту председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

Выступая на церемонии ввода терминала в эксплуатацию, Путин отметил высокое значение этого проекта для региона.

«Мощность терминала в 2,7 млрд кубометров газа в год практически в полном объеме покрывает потребности региона, гарантирует надежный альтернативный вариант его газоснабжения, снижает зависимость транзитных поставок газа, сводит их к нулю», — приводит его слова ТАСС.

Путин добавил, что высокой оценки заслуживает работа по строительству подземного хранилища газа. По его словам, это уникальное ПХГ позволит обеспечить надежные и стабильные поставки газа для потребителей в регионе, прежде всего — в осенне-зимний период.

Глава государства напомнил о планах Евросоюза по выводу прибалтийских государств из российского энергетического кольца.

«Это их дело, дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться», — заметил Путин.

Он также сообщил о планах развития электросетей в Калининградской области. «Уже введено в действие две электростанции, третья уже готова к вводу в первом квартале 2019 года, четвертая будет введена в 2020 году», — сказал президент.

По словам Путина, в Калининграде будет создано 970 мегаватт дополнительной мощности.

«Это полностью обеспечивает растущие потребности региона», — выразил уверенность глава государства.

Он поблагодарил всех энергетиков и в первую очередь сотрудников Газпрома за проделанную работу.