Китай отбросило на 30 лет назад

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Торговая война отбросила Китай на 30 лет назад 

Lenta.ru + ещё 78 1 час назад
По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6 процента, говорится на сайте государственного статистического управления КНР. Это стало самым низким показателем за последние 28 лет.
Так, ВВП страны достиг 90,03 триллиона юаней (13,28 триллиона долларов). Отмечается, что это совпало с официальным прогнозом властей, которые ожидали роста около 6,5 процента.
Эксперты считают, что падение экономического роста произошло на фоне уменьшения внутреннего спроса, слабой инвестиционной активности, а также торговой войны с США, передает Reuters.
В середине января эксперты Всемирного экономического форума представили доклад, в котором предупредили, что торговая война и международная геополитическая напряженность станут главными угрозами для развития мировой экономики в 2019 году.
Между тем The Wall Street Journal писала, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены введенных ранее импортных пошлин на китайские товары. Такой шаг, по данным газеты, призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны.
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Комментарии69
Экономика , Видео , Дональд Трамп , Администрация США , Reuters , Wall Street Journal
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