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Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет 

РИА Новости + ещё 68 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук
Темпы роста ВВП Китая в 2018 году составили 6,6% против 6,7% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет, несмотря на то, что это лучше официального прогноза, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.
"Согласно предварительным данным, внутренний валовой продукт Китая в 2018 году составил 90, 03 триллиона юаней (около 13,04 триллиона долларов), что на 6,6% больше, чем в прошлом году. В частности, годовой рост ВВП в первом квартале составил 6,8%, во втором — 6,7%, в третьем — 6,5%, в четвертом — 6,4%", — говорится в опубликованном докладе.
Власти Китая установили планку роста ВВП на 2018 год на уровне около 6,5%.
Отмечается, что в 2018 году поставленные цели по социально-экономическому развитию страны были достигнуты, качество жизни населения улучшилось, национальная экономика росла в разумных пределах, сохранив стабильность.
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