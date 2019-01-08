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В МВФ оценили состояние экономики Украины 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Экономика Украины восстанавливает темпы роста, заявили в Международном валютном фонде.
«Украинским властям удалось восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжёлого экономического кризиса 2014–2015 годов», — говорится на сайте организации.
При этом отмечается, что усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.
«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей», — заявили в МВФ.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал выдвинутые Международным валютным фондом (МВФ) требования к Украине.
RT на русском: последние новости
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Экономика , В мире , СНГ , Василий Колташов , Международный валютный фонд
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