В МВФ оценили состояние экономики Украины

«Украинским властям удалось восстановить макроэкономическую стабильность и рост после тяжёлого экономического кризиса 2014–2015 годов», — говорится на сайте организации.

При этом отмечается, что усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий.

«Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей», — заявили в МВФ.