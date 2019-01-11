Глава минфина США подтвердил намерение снять санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

«Я был рад принять приглашение спикера [Палаты представителей] Нэнси Пелоси и председателей нескольких комитетов для обсуждения с новым созывом Конгресса нашей программы санкций против России. Я надеюсь, что сегодняшний брифинг даст законодателям понимание о действиях министерства финансов, касающихся этих фигурантов санкционных списков», — отметил Мнучин.

«En+, «Русал» и «Евросибэнерго» попали под санкции исключительно потому, что большая их доля контролировалась и принадлежала Дерипаске. Эти структуры проходят значительную процедуру реструктуризации, осуществляются изменения в руководстве, которые ограничивают контроль Дерипаски и существенно сокращают права его собственности. Они пообещали предоставить минфину [США] беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции», — заявил министр.

«Министерство финансов будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и «Русал» соблюдали свои обязательства», — заверил Мнучин.

По его словам, «если эти компании не выполнят условия [снятия санкций], то они быстро столкнутся с реальными последствиями, в том числе будут возобновлены рестрикции».