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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России 

Ведомости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). Ранее эксперты банка ожидали, что российский ВВП увеличится в этом году на 1,8%.
По оценкам ВБ, в 2018 г. экономика России выросла на 1,6%, а не 1,5%, как предполагалось ранее. В 2020 и 2021 гг., ожидают экономисты ВБ, российский ВВП увеличится на 1,8%
ВБ также ухудшил оценку роста мирового ВВП за 2018 г. — на 0,1 процентный пункт (п. п.), до 3% — и прогноз на 2019-2020 гг. (также на 0,1 п. п.). Эксперты ожидают, что в 2019 г. мировая экономика увеличится на 2,9%, в 2020 и 2021 гг. — на 2,8%.
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Экономика , Всемирный Банк
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