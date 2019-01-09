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Эксперты рассказали о росте безработицы в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доля официально безработных граждан России может вырасти в 2019 году на 0,2 п.п. в годовом выражении — до 4,9%, или 3,8 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Аналитики спрогнозировали рост численности безработных в силу того, что трудоспособных граждан станет больше в результате повышения пенсионного возраста, при этом спрос на кадры сократится на фоне замедления экономического роста.
Издание отмечает, что на безработицу также влияют такие факторы, как автоматизация и роботизация производства.
Как рассказали в Минтруде, ведомство готово к возможному росту численности официально безработных граждан. В этом году субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам выросли до 53,4 млрд руб.
Ранее Novostivolgograda.ru сообщали, что уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области на конец сентября составил 0,64%.
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Комментарии4
Экономика , Минтруд , РАН , газета "Известия"
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