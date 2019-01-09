Эксперты рассказали о росте безработицы в 2019 году

Доля официально безработных граждан России может вырасти в 2019 году на 0,2 п.п. в годовом выражении — до 4,9%, или 3,8 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института народно-хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН

Аналитики спрогнозировали рост численности безработных в силу того, что трудоспособных граждан станет больше в результате повышения пенсионного возраста, при этом спрос на кадры сократится на фоне замедления экономического роста.

Издание отмечает, что на безработицу также влияют такие факторы, как автоматизация и роботизация производства.

Как рассказали в Минтруде , ведомство готово к возможному росту численности официально безработных граждан. В этом году субвенции регионам на выплаты неработающим гражданам выросли до 53,4 млрд руб.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщали, что уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области на конец сентября составил 0,64%.