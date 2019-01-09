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Bloomberg: Трамп хочет скорейшей договоренности с Китаем по торговле ради роста на биржах 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассчитывает как можно быстрее достичь договоренности с Китаем по торговым вопросам, поскольку полагает, что за этим последует стабильный рост фондовых индексов. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.
По сведениям его источников, некоторые экономические советники Трампа также призывают к тому, чтобы Вашингтон попытался скорее разрешить спорные вопросы с Пекином. Они указывают на то, что это способствовало бы нормализации ситуации на рынках в США.
Как отмечает агентство, Трамп рассчитывает на то, что котировки в Соединенных Штатах отреагируют на достижение договоренности уверенным ростом. В последние месяцы на американских фондовых рынках неоднократно имело место серьезное снижение индексов в свете неопределенности относительно исхода споров США и Китая о торговле.
В материале также приводится комментарий руководителя консультационной компании China Beige Book Лиланда Миллера.
"Мы на пути к сделке, — отметил он. — Нет сомнений, что китайская сторона желает достижения сделки, она нуждается в этом. Думаю, замедление в их экономике намного серьезнее, нежели демонстрируют общедоступные сейчас данные".
"Многие в Белом доме желали бы более продолжительной борьбы, но задает тон президент, а он говорил, что стремится к сделке", — добавил Миллер.
Проходящие 7-8 января в Пекине китайско-американские переговоры — первая официальная встреча представителей двух государств по торгово-экономическим вопросам с начала декабря, когда председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп договорились на саммите G20 в Аргентине приступить к устранению противоречий, вызванных дисбалансом в двухстороннем товарообороте. Американскую делегацию возглавляет заместитель представителя США на торговых переговорах Джеффри Герриш. Эти консультации направлены на отмену взаимных пошлин и устранение недовольства по ряду таких вопросов, как защита прав на интеллектуальную собственность, процедуры трансграничной передачи новейших технологий и оптимизация структуры торговли между Пекином и Вашингтоном.
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Комментарии
Экономика , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , Bloomberg
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