Провокации, популисты, санкции: что ждет мир в 2019 году

Хаотичность современной международной политики часто обесценивает все предсказания, но и без них никак не обойтись. А повестка в новом году обещает быть напряженной: президентские выборы на Украине, стартующая избирательная кампания в США, Brexit, возможное повторение французского сценария "желтых жилетов" в Лондоне. Продолжится и "фестиваль провокаций", одним из объектов которых снова окажется Москва.

Фестиваль провокаций

В новом году России, впрочем, как и всему миру, предстоит пройти тест на прочность. Отношения ухудшатся не только между традиционными противниками, но и у стратегических союзников. Главным зачинщиком останутся США. В условиях неопределенности каждый лидер будет считать, что именно его видение мира объективно.

Такие оценки дали эксперты агентства "Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг" в своем прогнозе "Международная безопасность 2019". Авторы исследования основным объявили тезис "Враги — не совсем враги. Друзья — не совсем друзья". Это означает, что и союзникам, и противникам будет все сложнее находить общий язык. Всего в прогнозе выделено девять тенденций, которые определят картину мира в ближайшие двенадцать месяцев.

Первая получила название "фестиваль провокаций". Конкурирующие страны — США и Китай, США и Россия, Украина и Россия — постараются избежать прямого военного столкновения, но провокации в медиа— и киберпространстве продолжатся. Изменится лишь технология их раскручивания. Так, из международной повестки страны-провокаторы будут выбирать второстепенные сюжеты и выстраивать вокруг них информационные кампании. Этот медийный шум нацелен на принятие новых санкций в отношении государства, которое предстанет в СМИ антигероем.

Недавний инцидент в Керченском проливе авторы прогноза рассматривают как один из примеров медийной провокации. Они обращают внимание на то, что в первые дни внимание к этому событию было огромным, на что и рассчитывали украинские власти. Однако их конечная цель — принятие Западом новых антироссийских санкций — так и не реализовалась из-за быстрой утраты интереса медиа к произошедшему.

В новом году количество провокаций возрастет. Ожидать их следует, например, в преддверии запланированного в сенате США голосования по антироссийским санкциям. Авторы исследования отмечают, что подстрекательства в медиа все же безопаснее столкновений в условиях реального театра военных действий.

"США, даже нанося удары по Сирии, делают ставку не столько на достижение военных целей, сколько на медийных эффект. При этом они заранее предупреждают Россию о планируемом ударе, что обесценивает его эффективность. Со временем может наступить привыкание к нагнетанию ситуации, и реакция на каждый новый эпизод не будет острой", — заявил на презентации прогноза Андрей Сушенцов, президент агентства "Евразийские стратегии МГИМО Консалтинг".

Конкуренция на море и суше

Вторую глобальную тенденцию назвали "винтовка рождает многополярность". Смысл в том, что не только ведущие мировые, но и региональные державы не скрывают военных амбиций. С этой точки зрения мир давно многополярен, делают вывод эксперты.

"Выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США объяснили тем, что в мире сложилась ракетная многополярность. Американцы не стали скрывать, что главная причина выхода из договора РСМД даже не Россия, а Китай. Вооруженная многополярность станет ключевым феноменом не только 2019 года, но и первой половины XXI века", — уточняют авторы прогноза.

Третья тенденция — "время флотов". Региональные державы, стремительно вооружаясь, опережающими темпами укрепляют военно-морские силы. Больше всего средств в ВМФ вкладывает Индия. Эксперты полагают, что амбиции Дели простираются далеко за пределы Индийского океана.

Серьезной силой в Восточно-Китайском море становится КНР. Но стратегическая цель Пекина — не просто выйти в океанские воды, но и бросить вызов американскому доминированию в Тихом океане.

Уверенно в море чувствует себя и Россия. По мнению авторов прогноза, в военном планировании Москвы присутствует осознание того, что эскадра превращается в важное средство геополитического влияния. Развитие ВМФ внешние державы уже сейчас рассматривают как доказательство российской мощи.

"Военно-морской флот — это еще и удобный инструмент, который берут на вооружение страны для обозначения своей политической позиции. Можно направить корабль в спорный регион, а на следующий день вывести его оттуда. Все мировые СМИ напишут об этом, что вызовет общественный резонанс", — пояснил Сушенцов.

И напомнил, что в начале декабря эсминец США демонстративно проследовал мимо военной базы в Приморье. Тенденция налицо — стремление избегать прямых конфликтов, но вызвать медийный эффект.

Проблемы "сытых" демократий

Четвертую тенденцию нового года — "популисты и проблемы сытых стран" — авторы прогноза выделили исходя из последних событий в странах Европы, считающихся зрелыми демократиями. И Brexit, и протесты "желтых жилетов" во Франции, и падение популярности Ангелы Меркель в Германии связаны в исследовании с феноменом сытости и объясняются всплеском популярности правых партий на Западе. Но, разрушая старые порядки, там не смогут создать новые, полагают эксперты. При этом идеологическая борьба станет ключевым инструментом.

"Уже сейчас антирейтинг Эммануэля Макрона сопоставим с антирейтингом Николаса Мадуро. Но в Венесуэле глубокий кризис, а Франция считается благополучной страной. Эти вещи труднообъяснимы, да и сами популисты не знают никаких ответов", — прокомментировал Сушенцов.

Пятая тенденция — "конец сурового стиля". Авторы прогноза полагают, что назревает запрос не на "жестких", а на "мягких" лидеров. Главное их качество — не столько управленческие навыки, сколько эмпатия, умение сопереживать и осознавать насущные для своих избирателей проблемы.

"Стартующая в США президентская кампания будет направлена на поиск лучшего Анти-Трампа. На Украине рост популярности таких кандидатов в президенты как рок-музыкант Вакарчук или актер Зеленский объяснимы тем же самым запросом граждан на эмпатию лидеров. В России также растет запрос на политиков с чистой репутацией. Выборы в Хакасии, в результате которых победу одержал 30-летний Валентин Коновалов, подтверждают эту тенденцию и для нашей страны", — подчеркивают авторы прогноза.

Санкции — это уже привычка

Шестая тенденция — "санкции как рутина". Вашингтон настолько часто применяет ограничительные меры для политического давления, что международная финансовая система начинает к ним приспосабливаться.

"ЕС ищет способ торговать с Ираном в обход американских запретительных мер. Если европейцы смогут найти способ продолжить покупать иранскую нефть, то санкции начнут восприниматься как новая нормальность", — полагают авторы прогноза.

Угроза санкций не повлияет на строительство газопровода "Северный поток — 2", и в этом году его начнут вводить в эксплуатацию. Кроме того, будет дан старт запуску российских газопроводов в Китай и Турцию, уверены эксперты. Этот "фестиваль трубопроводов" послужит еще одним свидетельством того, что запреты превратятся в рутину.

Рестрикции станут новой нормальностью и для Северной Кореи. Даже в условиях жесткого режима ограничительных мер Пхеньян и Сеул приступят к реализации взаимовыгодных экономических проектов.

Седьмую тенденцию авторы исследования обозначили как "старый новый кризис". В 2019-м не исключен финансово-экономический крах, сопоставимый с 2008 годом. И снова все может начаться в США. Однако если десять лет назад дело было в госдолге, то в этом году кризис способны спровоцировать американские технологические компании.

"Крупные технологические компании, такие как Tesla, быстро нарастили высокую капитализацию. Но в конце прошлого года прибыль начала падать. В случае экономического краха империи Илона Маска доверие к западным инновационным системам подорвется. При таком раскладе роль лидера инноваций может перейти к Китаю", — отметил Сушенцов.

В период возможной финансовой нестабильности Россия, по мнению исследователей, сохранит устойчивость и независимость своей финансовой системы от западной.

Неприсоединение снова в тренде

Восьмая тенденция — "союз для двоих". Значение многосторонних форматов сотрудничества — НАТО , ОДКБ, ЕС, ЕАЭС — начнет снижаться, а двусторонних, наоборот, возрастет.

"Давление Трампа на НАТО пока не восстановило дисциплину в альянсе. Позиция Армении и Белоруссии привела к турбулентности ОДКБ и ЕАЭС", — говорится в прогнозе.

В выигрышном положении окажутся Узбекистан, Индонезия, Финляндия, Австрия и другие страны, придерживающиеся политики неприсоединения к многосторонним форматам.

Но в новом году будут и позитивные новости. Их выделили в отдельный девятый тренд. Это ожидаемое окончание войны в Сирии и Йемене, относительное спокойствие в Корее, Иране, на Украине и в Карабахе. Не исключены подвижки в урегулировании приднестровского конфликта.

Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера , расследующего российское вмешательство в американские выборы, не подтвердит обвинения в адрес Москвы.

Еще один вывод: Россия переживет возможный глобальный кризис без значительных потерь.

Кто виноват и что делать

Неопределенность, к которой мир постепенно привыкает, повышает ценность стран, проводящих последовательную политику. Парадокс 2019 года заключается в том, что на фоне непредсказуемости администрации Трампа Россия будет выглядеть более понятным партнером.

Авторы прогноза советуют готовиться к новым провокациям. Большинство по-прежнему будут направлены против России. Но и в таких условиях Москве важно объяснять мотивы своих действий, даже если никто не слушает, говорится в прогнозе.