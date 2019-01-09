США в 2019 году грозит рецессия, которая в итоге может ударить и по рублю

Прогнозы американских инвестиционных банков могут оказаться слишком оптимистичными, и наступивший 2019 год грозит оказаться очень непростым для экономики США. В этом случае несладко придется всему миру, включая РФ, давление на ВВП которой удвоится, что может вылиться в серьезное ослабление рубля.

Эксперты из США рассказали об угрозах благополучному сценарию развития американской экономики.

ПЛОХИЕ СИМПТОМЫ

Несмотря на громкие заявления администрации США о серьезных успехах в экономике, крупнейшие промышленные индексы за 2018 год потеряли 4,6-7%. В канун Рождества и Нового года американские биржи сильно лихорадило. Перед католическим Рождеством они опускались до минимума за 1,5 года, хотя затем отыграли падение, подскочив на 5-5,8%.

Биржевые качели раскачали сначала решения совета управляющих Федеральной Резервной Системы (ФРС) от 19 декабря. С одной стороны, регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых, а с другой, спрогнозировал еще два ее повышения, в то время как большинство наблюдателей ожидали одного. Повышение ставок в банковской системе приводит к удорожанию заемных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

Дополнительным фактором в пользу распродаж на американских рынках выступала агрессивная критика президента США Дональда Трампа в адрес главы Центробанка Джерома Пауэлла, который, по мнению президента, слишком агрессивно повышает ставки. Потом рынок, правда, несколько успокоился благодаря заявлениям экономического советника Белого дома Кевина Хассетта, заверившего, что Пауэллу на посту главы ФРС ничего не угрожает. Позднее и сам Пауэлл заявил, что не собирается в отставку, даже если Трамп его об это попросит. Он пообещал, что ФРС будет очень внимательно подходить к вопросу ставки.

Тем не менее, волатильность на американских биржевых площадках в конце года заставила инвесторов всерьез заговорить о возможном начале рецессии в экономике.

УОЛЛ-СТРИТ СПОКОЙНА

Несмотря на такой конец 2018 года, крупные инвестиционные банки не спешат паниковать. Согласно аналитическому обзору инвестиционного подразделения Bank of America — Merrill Lynch (есть в распоряжении РИА Новости), владельцам американских ценных бумаг пока бояться нечего. Потребительский спрос высок, рост экономики Соединенных Штатов ожидается в 2019 году на уровне 2,5%.

Однако даже при общем оптимизме, авторы обзора подчеркивают, что не могут игнорировать целый набор внутренних и внешних факторов, с которыми США придется столкнуться, и даже не исключают пересмотра прогнозов.

"Многие участники рынка озабочены возможностью начала рецессии… Мы признаем, что на политику инвесторов по-прежнему влияет ФРС, битва Италии с Европейской комиссией за бюджет, Brexit, сигналы со стороны цен на нефть и неопределенные торговые отношения с Китаем… Наше мнение может измениться в случае, если мы почувствуем, что движемся к рецессии", — говорится в анализе.

Впадать в панику не торопится и Goldman Sachs. "Выходя за пределы следующих нескольких недель, недавние события увеличили риски для нашего базового прогноза квартальных поднятий ставок (ФРС) до конца 2019 года", — говорится в аналитическом обзоре инвестбанка.

"Тем не менее, рост по-прежнему значительно выше потенциальных ожиданий и сигналы о потребительских расходах обнадеживающие, мы считаем, что уровень безработицы по-прежнему значительно ниже прогноза ФРС на 3,5% до конца 2019 года", — отмечается там же.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО

Старший приглашенный эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд полагает, что прогноз инвестиционных банков на Уолл-стрит сейчас слишком оптимистичный.

"Если вы поговорите с большинством управляющих активами или инвестиционными банками, они скажут, что 2019 год будет лучше, чем 2018 год из-за сильного потребительского спроса, корпоративной прибыльности и налоговой реформы Трампа. Я такой уверенностью похвастаться не могу", — говорит он.

Дополнительными факторами давления на экономику США эксперт называет снижение спроса на рынке недвижимости и в целом ликвидности (в декабре не было выпущено высокодоходных облигаций впервые за многие годы). Тарифная война США с Китаем в итоге ударит по той самой потребительской активности, предупреждает он.

По словам Макдоналда, нельзя игнорировать и внутренние проблемы, в частности — отсутствие у администрации Дональда Трампа четкой стратегии в отношении экономической политики.

"Начались утечки по возможной отставке главы Федрезерва, вину за ситуацию возлагают и на главу минфина (Стивена Мнучина), который к этому вообще отношения не имеет… Текучка кадров вкупе с приостановкой работы ряда федеральных ведомств (из-за того что накануне Рождества администрация и демократы в конгрессе не смогли договориться по бюджету с их финансированием — ред.) позитива рынку не добавляют", — уверен он.

Похожую точку зрения выразил профессор по международной экономике Брандейского университета Альфонсо Канелли, отметив, что ряд индикаторов, действительно, указывают на рецессию в следующем году. "Прогнозируемый спад, который должен начаться в следующем году, преследует все эти (оптимистические прогнозы) словно призрак", — говорит он.

Портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак не склонен сгущать краски. По его мнению, если рецессия и будет, то только в первом-втором квартале 2019 года. Шостак согласен с Трампом в том, что именно повышенные ставки ФРС при текущих условиях в экономике поставили ее под удар.

"ФРС разжигает пламя, потому что экономика сейчас требует роста, а не сдерживания. И вот такой обвал рынка, который мы наблюдали в конце года — ранний признак рецессии", — сказал он.

НЕ ПРОСТО ДЛЯ РУБЛЯ

По мнению Шостака, будущий год в любом случае будет сложным не только для США.

"Он будет сложным не только для американской экономики, но и для всего мира, развивающихся рынков, в том числе и для России. Будет идти отток капитала. Когда американская экономика чихает, болезнь распространяется на остальных", — предупреждает инвестор.

На глобальный экономический рост обязательно будет влиять внешняя политика США, уверен эксперт: непонятна ситуация по Сирии, были аресты граждан Канады в Китае в ответ на задержание там по запросу США финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

"Войны как торговые, так и обычные обостряют ситуацию на рынке", — подчеркивает Шостак.

Рубль в этой ситуации будет одной из самых уязвимых нацвалют, поскольку подвергнется как давлению внешнему, так и внутреннему, продолжает он.

"Рублю предстоят серьёзные испытания. Он имеет серьёзные шансы просесть на 5-10%. И причина тому относительная слабость прогнозов по росту экономики РФ. Затишье в этом вопросе связано с рублевыми налоговыми платежами, они пока подкрепляют рубль", — пояснил Шостак.

Еще одним важным фактором давления будет ожидание второй части санкций в связи с инцидентом в Солсбери. По закону США обязаны сделать второй шаг, однако в 2018 году они так и не приняли решения об этом.

"Ждать эффекта можно уже скоро, возможно, даже в январе, когда администрация США наконец определится с пакетом мер против РФ", — считает собеседник агентства.

Что касается доллара, то он тоже будет стартовать с более низкой позиции и снижаться по отношению к евро, полагает он. Однако это снижение будет носить краткосрочный характер, уверен Шостак.

"Через квартал-два, если мы пройдём дно, доллар будет укрепляться, а евро падать", — сказал он.

Непростые времена из-за ситуации с торговой войной с США будут и у юаня. Китайская нацвалюта будет ослабляться, однако давление на нее будет меньшим, чем на российскую, считает Шостак.