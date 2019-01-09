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Россия хочет увеличить поставки зерна в Мексику 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские поставщики заинтересованы в увеличении объемов экспорта российского зерна в Мексику, заявил РИА Новости посол России в этой стране Виктор Коронелли.
По данным минсельхоза Мексики, объемы закупок Мексикой российской пшеницы превысили за последние шесть лет 1,7 миллиона тонн. Если в 2012 году Россия поставила в Мексику всего 88 тысяч тонн пшеницы, то в 2017 году этот объем увеличился более чем в четыре раза, достигнув 356 тысяч тонн.
"Есть интерес к обсуждению расширения поставок зерна. На днях наши производители зерна — Объединенная зерновая компания — обратились в посольство с просьбой посодействовать в выходе на потенциальных партнеров для расширения поставок. Разумеется, мы попытаемся им такое содействие оказать. У российских производителей такие возможности и намерения есть, есть основания полагать, что это объемы будут нарастать", — заявил Коронелли.
Также он не исключил возможности увеличения поставок российских удобрений в латиноамериканскую страну, правда, не обозначив объемы.
По словам посла, объем товарооборота между странами в 2018 году превысил 2,5 миллиарда долларов. "У нас товарооборот достаточно интенсивный, 2,5 миллиарда долларов (в год) уже пройдено. Это уже больше, чем в прошлом году. В Латинской Америке больше товарооборот только с Бразилией", — отметил Коронелли.
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Экономика , РИА Новости
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