Польша попала в зависимость от России

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СМИ Польши признались в угольной зависимости от России 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Польша «обречена» покупать уголь в России, пишет местное издание Gazeta Prawna.
За 10 месяцев 2018 года поставки каменного угля из России в Польшу установили абсолютный рекорд — 11,18 миллиона тонн. При этом всего в январе-октябре Польша импортировала 15,73 миллиона тонн угля, то есть доля российского превышает 70%.
В 2017-м Россия продала Польше 8,7 миллиона тонн угля из 13,3 миллиона тонн.
«Мы обречены на российский уголь», — считает автор публикации.
По его словам, главный в стране производитель угля для электростанций, Польская горнодобывающая группа, не способна покрыть спрос на него, а такие факторы, как пропускная способность портов и необходимость перезагружать уголь с кораблей на поезда ради доставки к электростанциям, делает его покупку у России наиболее выгодной. Кроме того, российский уголь лучше с точки зрения качества.
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