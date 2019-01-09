Польша попала в зависимость от России

СМИ Польши признались в угольной зависимости от России

Польша «обречена» покупать уголь в России, пишет местное издание Gazeta Prawna.

За 10 месяцев 2018 года поставки каменного угля из России в Польшу установили абсолютный рекорд — 11,18 миллиона тонн. При этом всего в январе-октябре Польша импортировала 15,73 миллиона тонн угля, то есть доля российского превышает 70%.

В 2017-м Россия продала Польше 8,7 миллиона тонн угля из 13,3 миллиона тонн.

«Мы обречены на российский уголь», — считает автор публикации.

По его словам, главный в стране производитель угля для электростанций, Польская горнодобывающая группа, не способна покрыть спрос на него, а такие факторы, как пропускная способность портов и необходимость перезагружать уголь с кораблей на поезда ради доставки к электростанциям, делает его покупку у России наиболее выгодной. Кроме того, российский уголь лучше с точки зрения качества.