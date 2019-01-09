Германия озабочена попытками США блокировать «Северный поток-2»

Правительство Германии "с большой озабоченностью" воспринимает непрекращающиеся попытки США заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", сообщает газета Handelsblatt

По данным источника издания в правительственных кругах, Госдепартамент США разрабатывает планы по введению санкций в отношении специализированных фирм по укладке труб для газопровода. Это факт вызывает обеспокоенность немецкого кабинета.

Американский посол в Германии Ричард Гренель подтвердил, что компании, участвующие в строительстве газопровода всегда находятся в опасности, так как санкции в отношении них вполне возможны.

Правительство Германии неоднократно высказывалось о том, что газопровод следует рассматривать как исключительно экономическое предприятие.

"Северный поток-2" является коммерческим проектом. Никому не будет лучше, если компании в Германии и вообще в Европе выйдут из него", — заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По его словам, транзит газа через Украину будет продолжен и после 2019 года. Такая договоренность достигнута с Россией. В интересах Европы, чтобы Украина продолжала играть роль страны-транзитера.

Между тем в прибрежной зоне Германии завершилась укладка двух ниток газопровода, продолжаются работы в территориальных водах страны, а также в исключительной экономической зоне Германии и Финляндии. Всего уложено 300 километров труб. Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проектная стоимость строительства составляет около 9,5 миллиарда евро. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года