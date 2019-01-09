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Молодым россиянам указали на некомпетентность 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Высокие зарплатные ожидания и недостаточные профессиональные навыки являются одними из главных причин безработицы среди молодежи, рассказал министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин в интервью «Российской газете».
По его словам, главная причина заключается в том, что зарплатные ожидания не всегда совпадают с реальностью.
«Во-вторых, они [молодые специалисты] не всегда стремятся на официальную работу: часть молодежи предпочитает трудиться в нелегальном секторе», — отметил Топилин.
Еще одна причина — в низкой компетентности молодежи — ее «профессиональные навыки не всегда совпадают с потребностями работодателей».
Все это, по словам министра, перевешивает мобильность и энергичность молодых работников.
По данным Минтруда, безработица в возрастной категории от 20 до 29 лет в России составляет 34,3 процента, среди людей старше 55 лет — 10,8 процента.
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Экономика , Максим Топилин , "Российская газета"
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