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Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Рейтинговое агентство Fitch вынесло США предупреждение о возможном понижении суверенного кредитного рейтинга. Об этом сообщает Reuters.
Это произойдет в случае, если из-за приостановки правительства задолженность страны достигнет максимальных значений.
"Если шатдаун продлится до 1 марта, а размер долга несколько месяцев спустя вызовет проблемы, то нам, возможно, придется задуматься о структуре нашей политики", — отметили в Fitch.
Подчеркивается, что в этом случае агентство может пересмотреть кредитный рейтинг США.
Ранее сообщалось, что Bloomberg констатировало провал американского лидера Дональда Трампа в обращении к нации.
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Экономика , Рынки , Дональд Трамп , Fitch Ratings , Bloomberg
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