Nord Stream 2 построил более 400 километров «Северного потока — 2»

"Более 400 километров было уложено к концу 2018 года", — сказал Мюллер.

Он отметил, что компания по-прежнему планирует завершить строительство газопровода в концу 2019 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.