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Nord Stream 2 построил более 400 километров «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Nord Stream 2 AG построил более 400 километров "Северного потока-2", сообщил РИА Новости представитель компании Йенс Мюллер (Jens Mueller).
"Более 400 километров было уложено к концу 2018 года", — сказал Мюллер.
Он отметил, что компания по-прежнему планирует завершить строительство газопровода в концу 2019 года.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
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Экономика , Йенс Мюллер , РИА Новости
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