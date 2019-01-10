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Товарооборот России и Китая впервые в истории превысил 100 млрд долларов 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Johannes Eisele
Товарооборот России и Китая по состоянию на середину декабря 2018 года уже превысил 100 миллиардов долларов, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"По предварительным подсчетам, по состоянию на середину декабря объём российского-китайского товарооборота уже превысил 100 миллиардов долларов, что стало историческим рекордом", — сказал на брифинге Гао Фэн.
Окончательные данные будут опубликованы позднее.
Он отметил, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота. Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером России, в свою очередь Россия занимает 10-е место среди крупнейших торговых партнеров Китая.
Гао Фэн выразил готовность китайской стороны и дальше прилагать усилия для дальнейшего развития китайско-российских отношений.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам января-ноября 2018 года вырос на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 97,23 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 12% и составил 43,45 миллиарда долларов, а импорт из России — на 44,3%, составив 53,78 миллиарда долларов.
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