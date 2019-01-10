ЦБ к июлю 2018 года снизил долю доллара в резервах более чем вдвое

Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта — до 21,9%, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно документу, ЦБ за июнь 2017 года — июнь 2018 года снизил долю доллара в резервах на 24,4 процентного пункта — до 21,9%, нарастил долю евро на 6,9 процентного пункта — до 32%. Вместе с тем регулятор нарастил вложения в золото до 16,7% с 16,1%. Доля китайских юаней в резервах составила 14,7% против 0,1% на конец июня 2017 года.

Вместе с тем, Банк России за отчетный период нарастил долю прочих валют в резервах до 14,7% с 12,4%. К прочим валютам регулятор отнес в том числе активы в фунтах стерлингов (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларах, а также в швейцарских франках (0,0%).

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года — июнь 2018 года показал юань — 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых. Вместе с тем, доходность евро показала отрицательную величину (-0,17%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ . Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За рассматриваемый период объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на 40,4 миллиарда долларов и составил 458,1 миллиарда долларов.