Банк России переводит деньги в юани и иены

Центробанк РФ избавляется от американских государственных бумаг. В 2018 году свыше $100 млрд золотовалютных резервов были переведены в другую валюту, среди которых евро, китайский юань и японская иена, сообщается на сайте регулятора.

Доля американского доллара упала до исторического минимума в июне 2018 года утратив многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах, до 21,9% в сравнении с 43,7% в марте 2018г., передаёт агентство РБК.