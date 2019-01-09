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Банк России переводит деньги в юани и иены 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Центробанк РФ избавляется от американских государственных бумаг. В 2018 году свыше $100 млрд золотовалютных резервов были переведены в другую валюту, среди которых евро, китайский юань и японская иена, сообщается на сайте регулятора.
Доля американского доллара упала до исторического минимума в июне 2018 года утратив многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах, до 21,9% в сравнении с 43,7% в марте 2018г., передаёт агентство РБК.
Решение о массовой распродаже гособлигации США было принято в апреле после введённых санкций против крупнейших российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также их компаний En+, Rusal и «Ренова».
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