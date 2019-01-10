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Трамп назвал условие посещения Давосского форума 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп откажется от посещения экономического форума в Давосе, если в США продолжится бюджетный кризис, вызванный приостановкой работы правительства.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на президента.
Трамп также отметил, что имеет право на объявление чрезвычайного положения в стране, однако не готов сделать это в данный момент.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп может отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, если бюджетный кризис в США не завершится к 22 января.
В Белом доме заявляли, что президент посетит форуме в Давосе, который пройдёт с 22 по 25 января.
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