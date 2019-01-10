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Белоруссия готовит альтернативные маршруты поставок нефти 

BFM.RU + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных вариантах поставки нефти в республику через прибалтийские порты.
«Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны, с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — сказал Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны в 2019 году и подходам к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает ТАСС.
Кроме того, Лукашенко поручил правительству компенсировать потери бюджета из-за нефтяного налогового маневра в РФ за счет других направлений сотрудничества двух стран. Он подчеркнул, что предупредил об этом своего российского коллегу Владимира Путина. По словам белорусского лидера, вопрос о компенсации потерь требовалось урегулировать до 1 января, но никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет.
«Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при 70 долларах за баррель это будет около 400 миллионов долларов. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 миллиарда долларов. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем 10,6 миллиарда долларов», — сказал Лукашенко.
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Комментарии1
Экономика , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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