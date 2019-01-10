Новак заявил о рекордных объемах добычи газа в 2018 году

Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5% — до рекордных 725 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

"В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче — 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году", — сказал министр.

Он отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения.

Новак также сообщил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году — до 556 миллионов тонн.