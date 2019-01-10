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Новак заявил о рекордных объемах добычи газа в 2018 году 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Добыча газа в РФ в 2018 году выросла примерно на 5% — до рекордных 725 миллиардов кубометров, сообщил министр энергетики Александр Новак на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В газовой отрасли также побит 18-летний рекорд по добыче — 725 миллиардов кубических метров газа добыто. Это составляет примерно пятипроцентный прирост к 2017 году", — сказал министр.
Он отметил, что в 2018 году, в частности, была введена в эксплуатацию третья очередь Бованенковского месторождения.
Новак также сообщил, что добыча нефти в РФ в 2018 году выросла на 10 миллионов тонн, или на 1,6% к 2017 году — до 556 миллионов тонн.
"Было введено в эксплуатацию 54 месторождения, из них несколько крупных, такие месторождения, как Русское, Тагульское, Куюмбинское — Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ", — рассказал министр.
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Экономика , Другое , Александр Новак , Владимир Путин
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