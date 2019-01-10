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В НБУ оценили возможные потери от запрета экспорта товаров в Россию 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Reuters
Потери от запрета экспорта украинских товаров в Россию будут незначительными, считают в Национальном банке Украины (НБУ).
«По оценкам НБУ, общие чистые потери экспорта товаров от новых санкций России, учитывая значительную импортную составляющую в экспорте машиностроения, будут незначительными, а влияние санкций на ВВП — близким к нулю», — приводит Интерфакс-Украина сообщение пресс-службы.
Регулятор полагает, что наиболее чувствительными для страны остаются ограничения на поставки продукции машиностроения.
Отмечается, что экспорт продовольственных и промышленных товаров частично может быть переориентирован на другие рынки.
29 декабря Россия запретила ввоз на свою территорию более 50 наименований украинских товаров.
RT на русском: последние новости
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