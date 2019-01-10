Додон пожаловался Медведеву на санкции против Украины

Президент Молдавии Игорь Додон написал премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо, в котором заявил о негативных последствиях российских санкций в отношении Украины. Об этом Додон написал в фейсбуке.

По словам молдавского президента, санкции, которые распространяются также на товары, ввозимые в Россию транзитом через Украину, создают риски для молдавской продукции.

"Данное Постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки", — написал Додон.

Он также отметил, что взял данный вопрос под личный контроль.

Ранее эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций.