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Додон пожаловался Медведеву на санкции против Украины 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон написал премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо, в котором заявил о негативных последствиях российских санкций в отношении Украины. Об этом Додон написал в фейсбуке.
По словам молдавского президента, санкции, которые распространяются также на товары, ввозимые в Россию транзитом через Украину, создают риски для молдавской продукции.
"Данное Постановление создало риски для определенных групп молдавских товаров, таких как винодельческая и консервная продукция, поскольку, согласно новым правилам, их нужно ввозить в Россию в обход Украины, что существенно повышает транспортные издержки", — написал Додон.
Он также отметил, что взял данный вопрос под личный контроль.
Ранее эксперт предрек Украине многомиллиардные убытки из-за российских санкций.
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Экономика , Дмитрий Медведев , Игорь Додон
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