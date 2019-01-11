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Берлин прояснил позицию по «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 1 час назад
Фото: Reuters
Германия продолжает считать «Северный поток — 2» экономическим проектом, но хочет ясности по будущей роли Украины в транзите газа, заявила заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер.
«Позиция не изменилась, «Севпоток — 2» является экономическим проектом, который имеет политическую сторону», — приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, Берлин выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй нового газопровода.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что если проект «Северный поток — 2» покинут немецкие и другие европейские компании, то отстаивать сохранение транзита газа из России через Украину будет некому. Такое заявление прозвучало после того, как в США пригрозили ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2».
Член комитета Бундестага по иностранным делам Юрген Триттин опровергал опасность «Северного потока — 2» для Европы.
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Экономика , Ульрике Деммер , Бундестаг , ИТАР-ТАСС
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