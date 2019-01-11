Берлин прояснил позицию по «Северному потоку — 2»

Германия продолжает считать «Северный поток — 2» экономическим проектом, но хочет ясности по будущей роли Украины в транзите газа, заявила заместитель официального представителя германского кабмина Ульрике Деммер

«Позиция не изменилась, «Севпоток — 2» является экономическим проектом, который имеет политическую сторону», — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, Берлин выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй нового газопровода.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что если проект «Северный поток — 2» покинут немецкие и другие европейские компании, то отстаивать сохранение транзита газа из России через Украину будет некому. Такое заявление прозвучало после того, как в США пригрозили ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2».