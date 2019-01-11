В России появились куриные яйца по «девяткам»

Ноу-хау. Девяток яиц! pic.twitter.com/ckgTuMiXvP— Рамиль Харисов (@RRHarisov) 10 января 2019 г. На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных упаковок по десять. Фото новой упаковки появилось в Twitter.

Как пишет "Российская газета" , яйца в российских магазинах подорожали в начале декабря. Главной причиной этого специалисты называли желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнер компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на российском рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток, поэтому некоторые производители продают товар по себестоимости, а в редких случаях даже ниже себестоимости.