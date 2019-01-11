Потери из-за простоя в новогодние каникулы превысили 1% ВВП

Российская экономика могла бы получить дополнительно 1,32 трлн рублей, или 1,25% к ВВП, за новогодние каникулы, если бы это были обычные рабочие дни, подсчитали для "Известий" в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Это чистые потери — в показателях уже учтены такие специфические новогодние факторы, как ускорение инфляции и рост оборотов розничной торговли, пояснил автор расчетов, доцент РЭУ Никита Моисеев . Негативный эффект обусловлен в основном замедлением промышленности: в каникулы не действует большая часть обрабатывающих производств (металлообработка, машиностроение, строительство и т.д.). Всего из-за каникул экономика не получает примерно 2,5% выпуска промышленной продукции.

В прошлом году аналогичные подсчеты в РЭУ не производились, однако, по словам Н. Моисеева, потери экономики в 2018-м можно оценить примерно в 1,2% ВВП. Это соответствует примерно 1,2 трлн рублей, исходя из того, что, по оценкам Минэкономразвития , в номинальном выражении ВВП в 2018 году составил 101 трлн рублей. С оценками РЭУ в целом согласны в Институте стратегического анализа ФБК Grant Thornton.

В пресс-службе Минэкономразвития на вопрос издания о потерях для российской экономики от новогодних каникул ответили, что общая оценка роста ВВП в январе будет сделана в "Картине экономики" за этот месяц.

Несмотря на ущерб, который наносят новогодние праздники промышленности, ряд отраслей извлекают из каникул выгоду. В первую очередь это касается сферы продаж и услуг.

По данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (входит в группу Сбербанка), средний чек в январские выходные в продуктовых магазинах, сетевых супермаркетах и гипермаркетах вырос соответственно на 7%, 4% и 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи также увеличились и в гостиничном сегменте: средний чек за проживание в отелях увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вырос и объем средней покупки в барах и ресторанах, а также небольших кафе — всего на 5%. По данным Ростуризма, в период новогодних праздников в Россию прибыло на 3% больше иностранных туристов, чем год назад.