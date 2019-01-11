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На птицефабрике объяснили упаковки для девяти яиц 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Twitter
Коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» Сергей Кириллов объяснил Ura.ru появление на полках магазинов упаковок яиц по 9 штук, которые продаются по цене «десятка». По его словам, это одна из стандартных упаковок, в которую работники фасуют продукцию.
«У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц», — пояснил Кириллов и попросил журналистов не искать в маркетинговых ходов.
Впрочем, представитель предприятия отметил, что появление «девятка» яиц на магазинных полках, это инициатива одного из заказчиков птицефабрики — сети магазинов «Народная 7Я» из Санкт-Петербурга. Однако на вопрос, с какой целью предприниматели сделали такой заказ, мужчина ответить затруднился.
О «девятке» яиц по цене 64,9 рубля впервые стало известно из твиттера «ТелевидениеНаКоленке», в котором была опубликована фотография упаковки на полке одного из российских супермаркетов. Пользователи соцсети рассмотрели на ценнике данные удмуртской птицефабрики «Вараксино». При этом на сайте предприятия в каталоге продукции представлены только привычные для россиян упаковки — по 10 и 6 яиц.
Комментарии1
Экономика , Сергей Кириллов
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