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Bloomberg (США): уходя от доллара, Россия купила четверть мировых резервов юаня 

ИноСМИ 10 часов назад
Фото: © РИА Новости, Александр Демьянчук
По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании «Морган Стэнли», в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций, пишет Bloomberg (США) .
Весной прошлого года на фоне нового раунда американских санкций Центральный банк России устроил распродажу гособлигаций США, сократив долю американской валюты в своих огромных резервах на 101 миллиард долларов, переведя эти средства в евро и юань.
Согласно докладу «Обзор деятельности Центробанка по управлению активами в иностранных валютах и золоте», опубликованному в среду Банком России, который раскрывает данные с полугодовым лагом, во втором квартале Центробанк увеличил свои резервы в европейской и китайской валюте на суммы, эквивалентные 44 миллиардам долларов. Еще 21 миллиард долларов был инвестирован в японскую иену.
Как следует из доклада, по состоянию на середину прошлого года доля китайской валюты была увеличена до 15% от общего объема его международных резервов, по сравнению с 5% в конце первого квартала. По данным Международного валютного фонда, доля юаня в составе золотовалютных резервов России примерно в 10 раз превышает средний показатель по центральным банкам мира, а ее совокупные запасы китайской валюты составляют около четверти мировых резервов в юанях. По оценке американской компании «Морган Стэнли» (Morgan Stanley), в прошлом году Россия была основным покупателем китайских облигаций.
«Россия вносит стратегическое изменение в структуру своих резервов в сторону снижения доли долларов и увеличения доли активов в других валютах», — говорит Бенн Штайль (Benn Steil), директор по международной экономике Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.
Эти данные свидетельствуют о резкой активизации политики, которую проводит Россия на протяжении нескольких лет по сокращению уязвимости, связанной с наличием активов, на которых могут негативно сказаться введенные Соединенными Штатами ограничения. Жесткие санкции в отношении крупных российских компаний, введенные в начале апреля, ударили по рублю и вызвали опасения в связи с возможным введением дополнительных ограничений — таких как меры по отключению Москвы от глобальных платежных систем. По данным из американских источников, в мае-июне Россия сократила свои резервы казначейских бумаг США на сумму около 81 миллиарда долларов.
В своем стремлении уменьшить зависимость от мировой резервной валюты на фоне усиливающихся попыток Вашингтона использовать экономические рычаги в геополитических целях Россия не одинока. В условиях обостряющейся торговой войны с Америкой Китай в прошлом году продал значительную часть имеющихся у него гособлигаций США, а официальные лица в Европе выдвинули предложения по увеличению использования евро при осуществлении региональных экономических операций.

«Уход от доллара»

«У нас нет цели уходить от доллара — доллар уходит от нас, — заявил президент России Владимир Путин в ноябре. — Нестабильность расчетов в долларах вызывает желание у многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Дело не только в нас, поверьте. Долларовая активность (других стран) сокращается».
По данным Центробанка, в конце марта Россия также сократила долю своих резервов, хранимых в США, с 29% до 10%, что позволяет предположить, что некоторые из оставшихся долларовых активов были переведены в другие страны. Это соответствует имеющимся у Минфина США данным об увеличении в прошлом году резервов в виде американских облигаций в Бельгии и на Каймановых островах.
Резервы России входят в число 10 крупнейших в мире и на конец июня 2018 года составили 458 миллиардов долларов. Как написали в опубликованной в четверг аналитической записке специалисты «Морган Стэнли», по имеющимся данным, в первой половине 2018 года Россия обеспечила 90% притока на китайский рынок облигаций.
Эти изменения снизили кредитное качество российских резервов, при этом доля активов с рейтингом АА снизилась с 43% до 27%, говорится в отчете Центробанка. Доходность активов в юанях была выше и составила 3,2% годовых по сравнению с 0,35% годовых по долларовым активам.
«В чисто экономическом плане выгода масштабного перехода на юани не очевидна. Но если учитывать геополитическую ситуацию, он целесообразен», — считает сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова.
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Экономика , Статьи , Элина Рыбакова , Владимир Путин , Казначейство США , Морган Стэнли Банк , Центральный банк России , Bloomberg
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