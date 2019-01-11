Санкции и гамбургеры: почему рубль не ценят

Стоимость российского рубля на 70% ниже справедливого курса согласно «индексу бигмака». Об этом пишет The Economist . Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты расходятся в оценках. Часть аналитиков действительно считает рубль недооцененным из-за санкций, другая говорит, что индекс не отражает реальное положение дел.

Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса бигмака». Этот показатель позволяет оценить покупательную способность валюты, исходя из стоимости гамбургера «Бигмак» в сети McDonald's.

Подсчеты индекса ведутся с 1986 года. Он удобен, поскольку список ингредиентов, из которых изготавливается гамбургер, одинаков для всех стран, где присутствуют закусочные сети McDonald's. В идеальных условиях на одну и ту же сумму, переведенную в другую валюту на основании обменного курса, в любой стране мира можно купить одинаковый объем товаров. В результате разница в стоимости бигмака в различных странах покажет недооцененность той или иной валюты.

Как пишет The Economist, многие мировые валюты остаются недооценены по сравнению с долларом. Однако рубль — самый недооцененный.

Так, по оценке издания российская валюта недооценена на 70% по сравнению с долларом. В России бигмак стоит $1,65 (110 руб.), а в США — $5,58 (373 руб.).

Год назад, в январе 2018 года, рубль в соответствии с индексом рубль был недооценен на 57%. Кроме рубля, сильно недооценена также украинская гривна (65%).

Самая переоцененная валюта в мире — швейцарский франк. По сравнению с долларам он переоценен на 19%.

Кроме того, переоценены в соответствии с индексом также норвежская крона и шведская крона.

Рубль действительно недооценен из-за санкций, которые привели к замедлению российской экономики, соглашается с расчетами в журнале Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Санкционная тема никуда не делась, и она станет вызовом номер один в 2019 году как для рубля, так и для российской экономики, говорят эксперты.

«Главный вызов — санкционная тематика. Мы в начале (2018 года) ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году. И этот же вызов сохраняется (на этот год)», — заявлял ранее в интервью «Газете.Ru» директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

Если из нашей жизни исключить антироссийские санкции, то курс американского доллара по отношению к российскому рублю мог бы быть где-то в диапазоне 39-48 рублей за один доллар США, считает Роман Блинов.

Впрочем, по словам Олега Богданова , главного аналитика «Телетрейд Групп», это не рубль недооценен, а бигмак в США сильно переоценен.

«Курс валюты формируется на основании множества факторов. Во-первых, определяющую роль в курсообразовании играет сальдо платежного баланса страны. Во-вторых, особое значение имеет монетарная политика Центрального банка, уровень и динамика процентных ставок. С точки зрения данных параметров рубль выглядит немного недооцененным к доллару. Однако нужно учитывать и операции ЦБ по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, которые искусственно удешевляют рубль. В общем, просто, исходя из стоимости мяса и хлеба, судить о курсе валюты нельзя», — говорит эксперт.

Напомним, в декабре регулятор принял решение возобновить в январе 2019 года покупки валюты для Минфина на открытом рынке, прерванные в августе этого года из-за повышенной волатильности курса рубля на фоне угрозы новых санкций. Особенно жесткий сценарий предполагает, что регулятор в лице Минфина станет выкупать валюту, учитывая недополученную выручку за 2018 год, предупреждали аналитики.

«Если исследование констатирует недооцененность почти всех мировых валют по отношению к доллару, тогда как США является крупнейшей экономикой мира и имеет самый большой военный бюджет, равный примерно 1/3 от военного бюджета всех стран, значит, индекс просто перестал отражать реальность. Рубль — валюта развивающейся страны, доля ВВП России в мировом ВВП составляет всего около 1,8%, именно поэтому у нас регулярно случаются девальвации. Причина этого может быть в том, что валюты рассматриваются отдельно от внешнеполитической ситуации, отдельно от цен на ресурсы, производительности труда, которая в России тоже, похоже, ниже в 2-3 раза, чем в развитых странах, что и приводит к низкому курсу валюты», — говорит в свою очередь Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».