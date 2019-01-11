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Банк России оценил реальное ослабление рубля в 2018 году в 7,7% 

Банки.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ослабление рубля к доллару США в 2018 году в сравнении с 2017 годом составило 6,7% по номинальному курсу и 6,3% по реальному, к евро — 11% и 9,8% соответственно. Такие данные приводятся в опубликованной Центробанком сводке «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — декабре 2018 года».
Уточним, что по динамике реального курса Банк России при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они зачастую корректируются.
Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в 2018 году на 7,6%, реальный, согласно оценке ЦБ, — на 7,7%.
Отдельно в декабре (по отношению к ноябрю 2018-го) рубль ослаб к доллару на 1,6% по номинальному курсу и на 0,5% по реальному, к евро — на 1,7% по номинальному и на 0,8% по реальному.
Средний номинальный курс доллара составил в декабре 67,3 рубля против ноябрьских 66,24 рубля, средний номинальный курс евро — 76,64 против 75,33 рубля. Средние номинальные курсы в 2018 году равнялись 62,54 рубля за доллар и 73,88 рубля за евро, свидетельствуют данные ЦБ.
Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам уменьшился в декабре по сравнению с ноябрем на 1,8%. Месячное снижение реального эффективного курса рубля к корзине ключевых валют оценивается в 0,9%.
Эффективный курс рубля рассчитывался в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.
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Экономика , Центральный банк России
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