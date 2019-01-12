Шатдаун в США побил рекорд длительности

Приостановка работы федерального правительства США побила рекорд длительности. Об этом сообщает AP.

Часть госструктур не функционирует из-за отсутствия финансирования длится уже 22 дня. Предыдущий рекорд так называемого шатдауна был установлен во время президентства Билла Клинтона , — тогда приостановка работы правительства продолжалась 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.

Этот шатдаун стал уже третьим с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Предыдущие два раза федеральное правительство частично приостанавливало работу на три дня в январе и на одни сутки в феврале 2018 года.

Причиной третьего шатдауна стали разногласия по финансированию проекта строительства стены на границе с Мексикой.