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Шатдаун в США побил рекорд длительности 

BFM.RU + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Приостановка работы федерального правительства США побила рекорд длительности. Об этом сообщает AP.
Часть госструктур не функционирует из-за отсутствия финансирования длится уже 22 дня. Предыдущий рекорд так называемого шатдауна был установлен во время президентства Билла Клинтона, — тогда приостановка работы правительства продолжалась 21 день, с 15 декабря 1995 года по 5 января 1996 года.
Этот шатдаун стал уже третьим с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США. Предыдущие два раза федеральное правительство частично приостанавливало работу на три дня в январе и на одни сутки в феврале 2018 года.
Причиной третьего шатдауна стали разногласия по финансированию проекта строительства стены на границе с Мексикой.
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