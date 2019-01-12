возможно ли увольнение Джерома Пауэлла с поста главы ФРС США

В 2019 году ФРС США — после прошлогоднего четырёхкратного повышения ставок — намерена действовать осторожнее и аккуратнее. На фоне декабрьского обвала фондовых рынков и угрозы замедления мировой экономики регулятор может повременить с ужесточением своей монетарной политики. Об этом рассказал глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на сессии Экономического клуба в Вашингтоне. Примечательно, что смягчение тона относительно дальнейшей денежно-кредитной политики произошло одновременно с появлением сообщений о возможном увольнении Пауэлла. В течение всего 2018 года президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал руководителя американского ЦБ . Впрочем, как полагают эксперты, отставка чиновника обернётся ещё большим ударом по рынку акций и экономике Штатов.

В 2019 году ФРС США будет проводить более осторожную и гибкую политику повышения ставок, чем в 2018-м. Об этом рассказал глава американского регулятора Джером Пауэлл в ходе своего выступления в Экономическом клубе в Вашингтоне.

По словам Пауэлла, финансовые рынки всерьёз обеспокоены рисками возможного спада в экономике Штатов. Причиной опасений инвесторов стали угроза торговых войн и замедления роста глобального ВВП. Таким образом, как подчеркнул Пауэлл, Федрезерв должен будет «проявить терпение» и внимательно наблюдать за экономической ситуацией в стране и мире. Такая позиция позволит регулятору корректировать процесс повышения ставки в зависимости от ситуации.

Игроки рынка положительно отреагировали на заявления Пауэлла. Так, по итогам закрытия торгов на американских биржах 10 января, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,51% (до 24 001 пункта), корпоративный индекс S&P 500 — на 0,45% (до 2596 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,42% и достиг отметки 6986 пунктов. При этом ключевой индикатор фондовых рынков развивающихся стран — индекс MSCI Emerging Markets — вырос на 0,4% и достиг максимального значения за месяц.

Примечательно, что одновременно начал снижаться курс доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY опускался на 0,3% и находился вблизи минимальных значений с октября 2018 года — вблизи отметки 95,2 пункта. Такие данные приводит MarketWatch.

Смягчение риторики ФРС эксперты связывают с недавним падением мировых фондовых котировок в декабре. Возможная пауза в повышении ставок позволит инвесторам увеличить приток вложений в акции и рисковые активы.

«В момент коррекции рынкам необходим повод, чтобы инвесторы вернулись к покупкам. Гибкость ФРС, как реакция на падение акций, даёт понимание участникам рынка, что ситуация находится под контролем», — объяснил в беседе с RT инвестиционный директор Private Banking КБ «ЛОКО-Банк» Роман Серпенинов.

Напомним, мировой финансовый кризис вынудил руководство ФРС смягчить денежно-кредитную политику и понизить свою процентную ставку. Так, в декабре 2008 года, был установлен рекордно низкий диапазон от 0 до 0,25% годовых. Такая мера принималась для стимулирования экономического роста в период рецессии: кредиты стали дешевле, поэтому уровень потребления и объёмы капиталовложений начали расти.

Курс на повышение процентной ставки американский центробанк взял только с декабря 2015 года. Как объясняют опрошенные RT эксперты, такое ужесточение монетарной политики осуществляется для недопущения перегрева экономики. Так, рост ставок повышает стоимость заимствований для американского бизнеса и снижает общую экономическую активность в стране.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Алена Сабитова, одновременно с замедлением роста мирового ВВП и торговыми войнами на экономику США давит окончание эффекта налоговой реформы. Таким образом, Федрезерву необходимо взять паузу в повышении ставки для оценки негативных рисков.

«Цена ошибки регулятора высока, и власти хотят иметь больше времени для детального анализа ситуации, а именно окончания эффекта фискальных стимулов и торговых тарифов», — пояснил Сабитов в интервью RT.

Как отмечает аналитик по международным рынкам « БКС Брокер » Оксана Холоденко, более 50% американцев инвестируют в фондовые активы, поэтому серьёзная коррекция на рынке США представляет угрозу для потребительского доверия и экономики страны в целом.

Здание Федрезерва США Reuters © Jonathan Ernst

«Перевод стрелок»

Напомним, Джером Пауэлл вступил в должность руководителя американского ЦБ в начале 2018 года по инициативе Дональда Трампа. Президент США полагал, что новый глава ФРС не станет продолжать политику своей предшественницы Джанет Йеллен по повышению ставок. Тем не менее в 2018 году для недопущения перегрева экономики регулятор повысил базовую ставку четыре раза — с 1,25—1,5% до 2,25—2,5% годовых.

Поскольку повышение ставки ФРС способствует замедлению экономической активности, глава Белого дома в течение всего 2018 года публично критиковал Пауэлла. По мнению американского президента, экономическое положение не требовало ужесточения монетарной политики.

На этом фоне в конце 2018 года в экспертном сообществе стали расти опасения о скорой отставке Пауэлла. В частности, возможность увольнения главы ФРС рассматривали аналитики датского инвестиционного банка Saxo Bank . Впоследствии председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет опроверг эту информацию, но в то же время Федрезерв начал смягчать свою риторику.

Впрочем, как полагают эксперты, американский регулятор действует независимо и в своих решениях не опирается на критику и другие словесные интервенции Трампа. Более того, как объяснил RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев, назначение и увольнение руководства ФРС находится вне компетенции администрации президента Штатов. Таким образом, прямое вмешательство главы Белого дома в дела ФРС означало бы посягательство на независимость центробанка США и спровоцировало новую волну панических распродаж на фондовых рынках.

«Независимость центрального банка критически важна для обеспечения финансовой и ценовой стабильности. Её снижение означало бы реальный рост рисков дестабилизации финансового рынка и хаоса на фондовых площадках», — добавил Ален Сабитов.

Такое развития событий, по мнению Артёма Деева, невыгодно для Дональда Трампа особенно в условиях продолжающегося шатдауна — приостановки работы американского правительства. Примечательно, как заявил сам Джером Пауэлл в ходе выступления в Экономическом клубе, его не беспокоит критика со стороны президента.

Вместе с тем, как отмечает Ален Сабитов, на фоне зачастую непредсказуемых действий Трампа и постоянных кадровых перестановок в его администрации, нельзя полностью исключать возможность увольнения главы Федрезерва. В то же время, как уточнил эксперт, даже в этом случае Пауэлл продолжит возглавлять Комитет по операциям на открытом рынке ФРС, который отвечает за монетарную политику.