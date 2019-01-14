Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.05
$
67.25
77.15
77.05
Прогноз
09.01 – 16.01
$
67.91
77.80
Индексы и котировки Brent
60.59
+0.00 Золото
1287.29
+0.01 РТС
1148.75
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
14.01
1.1462
+0.0006
31.12
1.1457
10.01
30.12

В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям 

РИА Новости + ещё 68 1 час назад
Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel.
Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".
По информации Spiegel, Гренелла раскритиковали заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы СДПГ Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.
"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — заявил Де Мази.
Он добавил, что американские экстерриториальные санкции в отношении компаний из ФРГ входят в противоречие с нормами международного права.
"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" — написал Штегнер в Twitter.
Таким образом он сделал отсылку к периоду, когда Германии была под управлением военных администраций стран-победительниц после Второй мировой войны.
Хардт заявил, что угрозы немецким компаниям, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", — "новое и неприемлемое одностороннее повышение тона в трансатлантических отношениях". Хардт призвал правительство ФРГ выразить протест.
Как пишет журнал, ведомство федерального канцлера и МИД в понедельник планируют обсудить, нужно ли реагировать "на Гренелла и его все новые провокации" и какой именно должна быть реакция.
Проект "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, мощность которого составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон выступает против этого проекта. Владимир Путин в этой связи заявлял, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.
Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект как коммерческий, но при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также заявляла, что проект "Северный поток — 2" — абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии196
Экономика , Видео , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Владимир Путин , Бундестаг , МИД , ЕС , Bild , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенатор США призвал продолжить давление на Дерипаску
Налоговики рассказали о самых популярных вычетах
Россиянам предложили 39-градусную водку229
В HeadHunter рассказали, кого ожидает рост зарплаты1
Дворникам и курьерам посулили рост зарплат1
Видео
00:48
Китай и США посягнули на «наше все»
Экономика Статьи
01:26
Индия нанесла неожиданный удар по США
Экономика Статьи
00:30
Зажать Россию: США опустились до шантажа
Экономика Компании
04:36
Украинцы пришли в ужас от пенсий
Экономика Статьи
01:00
Россиянам дали советы по вкладам
Личный счет
00:44
В России взлетели тарифы ЖКХ
Личный счет
17:59
Кипр взялся за деньги россиян
Личный счет
00:59
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска к «Газпрому»
Компании
04:08
Польша попала в зависимость от России
Экономика
02:26
Россиянам рассказали, что делать с рублями
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение