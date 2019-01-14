В Германии отреагировали на угрозы посла США немецким компаниям

Немецкие политики подвергли критике посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток — 2", сообщил журнал Spiegel

Таблоид Bild ранее рассказал, что Гренелл разослал письма ряду компаний ФРГ с угрозами введения санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока — 2". При этом представитель посла пояснил, что письма дипломата нужно воспринимать не как "угрозу", а как "ясное выражение политики Соединенных Штатов".

По информации Spiegel, Гренелла раскритиковали заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы СДПГ Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

"Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии", — заявил Де Мази.

Он добавил, что американские экстерриториальные санкции в отношении компаний из ФРГ входят в противоречие с нормами международного права.

"Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?" — написал Штегнер в Twitter.

Таким образом он сделал отсылку к периоду, когда Германии была под управлением военных администраций стран-победительниц после Второй мировой войны.

Хардт заявил, что угрозы немецким компаниям, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2", — "новое и неприемлемое одностороннее повышение тона в трансатлантических отношениях". Хардт призвал правительство ФРГ выразить протест.

Как пишет журнал, ведомство федерального канцлера и МИД в понедельник планируют обсудить, нужно ли реагировать "на Гренелла и его все новые провокации" и какой именно должна быть реакция.

Проект "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии, мощность которого составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон выступает против этого проекта. Владимир Путин в этой связи заявлял, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.