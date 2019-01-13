Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild am Sonntag.

В письме Гренелл подчеркнул, «что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», передает ТАСС

По его словам, «фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы».

Посол Соединенных Штатов в Германии утверждает, что «из-за запуска „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“ европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России».

По информации издания, согласованные с Вашингтоном письма были разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

«Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США», — заявил представитель Гренелла.