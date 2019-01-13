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Посол США пригрозил немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношения них американских санкций из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bild am Sonntag.
В письме Гренелл подчеркнул, «что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», передает ТАСС.
По его словам, «фирмы, поддерживающие оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы».
Посол Соединенных Штатов в Германии утверждает, что «из-за запуска „Северного потока — 2“ и „Турецкого потока“ европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России».
По информации издания, согласованные с Вашингтоном письма были разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.
«Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США», — заявил представитель Гренелла.
Напомним, США неоднократно выступали с угрозами в адрес подрядчиков «Северного потока — 2». Германия каждый раз подчеркивала, что продолжает считать «Северный поток — 2» экономическим проектом. Наконец, в конце прошлого года в защиту газопровода выступила Еврокомиссия.
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Комментарии24
Экономика , Еврокомиссия , Bild , ИТАР-ТАСС
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