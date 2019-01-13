Украина: жить лучше, конечно, не стало. Но стало значительно веселей

Ничего особенно нового в документе, названном на Украине "меморандумом Медведчука", напечатано не было. Состояние местной экономики неоднократно описано, оценки различных организаций (например, "самое коррумпированное" или "беднейшее государство Европы") также неоднократно публиковались самыми разнообразными СМИ.

Но все равно даже простое "сведение методом компиляции" этих разрозненных, имеющихся в открытом доступе, данных в единый, так сказать, "документ" производит весьма сильное впечатление.

Минимальная пенсия с 2013 года сократилась в 2,2 раза и сейчас составляет 53,2 в долларовом эквиваленте (пять лет назад она оценивалась в 118,8 доллара). Размер прожиточного минимума, если его считать в денежных единицах "курирующей структуры", тоже резко упал — со 147,2 доллара до 65,9 доллара США.

Данные печальные тренды коснулись и зарплат.

Так, к примеру, если в 2013 году средний доход украинца находился на уровне более 408 долларов, то в 2018-м его средний доход составил приблизительно 321 доллар США. И каких-либо объективных предпосылок к развороту тренда в противоположную сторону нет.

Цена на газ для населения выросла в 11,8 раза (!), с 725 до 8550 гривен за тысячу кубов, и это далеко не предел: в текущем году, в связи с требованиями МВФ , она в два этапа вырастет. В разных регионах Украины по-разному, но в среднем до уровня от 12 до 14 тысяч гривен за тысячу кубометров голубого топлива.

И тут бог бы еще с ней, с ценой на газ, если б она была сама по себе. Но она "ценовой мультипликатор" и тянет за собой, во-первых, фактически, всю "коммуналку". Тепло. Электричество — хотя, казалось бы, на Украине не так много именно газовой генерации. Даже воду.

А что еще хуже — рост цен на газ "добивает" остатки украинской промышленности, делая ее из-за энергетической составляющей еще менее конкурентоспособной как на внешних, так даже и на внутренних рынках.

Но Медведчук, будучи хоть и оппозиционным нынешнему официальному Киеву, но все же украинским политиком, еще о многом не договаривает. Может быть, еще и потому, что по некоторым поводам не хочет окончательно портить репутацию "державы" (ему там жить).

Здесь далеко за примерами ходить не надо: достаточно посмотреть на транспортно-транзитную ситуацию. В принципе за постмайданные годы было полностью уничтожено значение Украины как базового транспортно-логистического узла Юго-Восточной Европы. И мы уже не раз писали о том, что эта деградация восстановлению в среднесрочной исторической перспективе уже не подлежит. Слишком много сил и средств вложено в обходные маршруты, и газопроводы в обход украинской ГТС — только завершающая часть процесса. Как, кстати, и железная дорога через Миллерово в обход территории Украины: все это только видимая часть айсберга.

В невидимой — исключение украинского транспортного узла, еще совсем недавно хоть и не "процветающего" (процветал он во времена СССР, когда был "главными воротами на юг и запад" в могущественной советской федерации), но вполне функционального с точки зрения континентальной логистики, из будущего этой самой логистики. Даже высокоскоростную магистраль из Китая через Казахстан и Россию в Европу решено тянуть через Белоруссию и Польшу, про системообразующие в данном случае трансконтинентальные контейнерные перевозки мы просто молчим: эксклавный Калининград строит портовые терминалы под контейнеры с российско-европейскими инвестициями на сумму, равную последней кредитной линии МВФ для Киева. Ни про какие новые логистические проекты на "территории молодой демократии" не слыхать. Насколько мы помним, последним был проект имени Саакашвили "в обход России через Грузию". Но так и не можем вспомнить судьбу этого поезда-призрака: жив ли он еще и куда его привела эта романтическая азиатская железная колея.

Ну и если добавить сюда самовыпиливающуюся украинскую промышленность, то можно смело констатировать: ни промышленного, ни транспортно-логистического будущего эта территория уже по факту не имеет. Нет, там еще есть пока несколько "недобитых" индустриальных кластеров, но достаточно посмотреть на приток инвестиций в них и можно сделать вывод, что это реально остаточные явления: выработают ресурс и все. А сама территория, как и было предписано "старшими товарищами", становится аграрной державой (насчет "сверх" это, конечно, неприкрытая лесть). Из которой трудоспособному энергичному населению предложено выезжать: такое количество рабочих рук сельскохозяйственной отрасли ни к чему.