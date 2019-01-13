Запад теряет сакральный инструмент влияния: кто его подберет

Через десять дней в швейцарском Давосе откроется очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ), вот уже почти пять десятилетий являющийся одним из самых заметных и влиятельных мероприятий мировой политики.

Последние недели перед форумом страницы СМИ по традиции заполняют многочисленные новости, инсайды и слухи, связанные с предстоящим событием. Нынешний год не стал исключением. Правда, поступающие на этот раз сообщения вряд ли радуют организаторов, поскольку для их характеристики лучше всего подходит сакраментальное выражение про проходящую мирскую славу.

Владимир Путин до сих пор не принял решения по поводу своего участия в форуме. Последний раз он был в Давосе десять лет назад, в 2009 году, в статусе премьер-министра.

Президент США Дональд Трамп отказался от планов посетить Давос. Причина (или повод) — противостояние с демократами в конгрессе из-за строительства стены на границе с Мексикой и, как следствие, непринятие федерального бюджета, что уже привело к самому длительному в истории США шатдауну, то есть приостановке деятельности государственных органов из-за отсутствия финансирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не едет. Отказ от поездки Елисейский дворец объяснил слишком плотным графиком главы государства, хотя спекуляции по данному поводу включают и продолжающиеся протесты "желтых жилетов", и старт (15 января) общенациональных дебатов по работе государственных институтов и демократии.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также не планирует отправиться на ВЭФ, причем уже второй год подряд. Однако если в прошлом году Сеул официально сослался на крайнюю занятость президента в связи с предстоявшими в феврале 2018 года зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане, то в этом году он вовсе не предоставил никакого объяснения: просто решили — и все.

В принципе, статус мероприятия впервые оказался под вопросом еще несколько лет назад, но именно с нынешним форумом приобрел совершенно открытую форму. Причем это тот самый случай, когда дело не только во внешних факторах, на которые никак нельзя повлиять, но и в собственных действиях организаторов.

Виктору Вексельбергу и Андрею Костину. Пожалуй, наиболее ярко это проявилось в истории сначала с запретом, а потом с разрешением (хотя и с ограничениями) посещения форума находящимся под санкциями российским предпринимателям — Олегу Дерипаске

Дело не в этом конкретном решении или его изменении, а в том, что оно символизирует.

За почти полвека своей работы Давосский форум создал себе репутацию организации, задающей тренды мировой политики и экономики. Участие в форуме много лет было честью и привилегией не только для стремящихся поднять свое реноме нуворишей из пост-СССР, но и для самых влиятельных фигур планеты.

В 1979 году Давосский форум первым из ключевых западных НКО начал контакты с Китаем, только-только запустившим реформы Дэн Сяопина. В 1988 году именно в Давосе была подписана греческо-турецкая декларация, решившая проблему Кипра и предотвратившая войну между двумя странами. В 1989 там состоялась первая встреча на уровне министров Северной и Южной Кореи. Тогда же обсуждалось объединение Германий канцлером ФРГ Гельмутом Колем и председателем Совета министров ГДР Хансом Модровым. В 1992 году в Давосе состоялась первая встреча освобожденного из заключения Нельсона Манделы с тогдашним президентом ЮАР Фредериком де Клерком, а в 1994-м там встретились израильский премьер-министр Шимон Перес Ясир Арафат , запустив тем самым новый этап палестино-израильского урегулирования.

Неудивительно, что ВЭФ приобрел крайне внушительную, а местами даже зловещую репутацию мероприятия, на котором решаются судьбы планеты.

На этом эпохальном историческом фоне решения по поводу подсанкционных россиян выглядят не просто мелкими (это было бы еще полбеды), но главное — догоняющими и не поспевающими за главными мировыми трендами. Вместо привычной роли драйвера глобальных тенденций организаторы Давоса открыто выступили в качестве обслуживающего персонала Соединенных Штатов, которые по вопросу санкций находятся во все более жестком противостоянии почти со всем остальным миром. А затем они же сдали назад, стоило только "разорванной в клочья" России пригрозить не прислать свою делегацию на форум. Что вообще-то было весьма обидно для Вашингтона.

Подобные метания весьма быстро рушат репутации, особенно когда речь идет о такой деликатной сфере как мировое политическое закулисье. Ничего удивительного, что идет массовый отказ государственных лидеров от поездки на форум. То, ради чего туда ездили, быстро иссякает.

Впрочем, данной ситуацией не грех воспользоваться в своих целях. На прошлогоднем Давосе главную скрипку играла крайне представительная китайская делегация во главе с Си Цзиньпином . Уже тогда выдвигались версии, что в ситуации ослабления статуса ВЭФ китайцы могут попробовать "приватизировать" его: работающий, пусть даже ослабевший, инструмент — почему бы его не подобрать.

Возможно, с этими соображениями связано и промедление российского лидера.

В принципе, реален сценарий, в котором оплот глобализма и западного неоколониализма превращается в инструмент трансформации мировой системы, находящийся в руках Москвы, Пекина и прочих "нарушителей спокойствия".