Зажать Россию: США опустились до шантажа

Зажать Россию: как США шантажируют Германию

США угрожают компаниям Германии санкциями из-за «Северного потока — 2». Запуск газопровода приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны, отмечают в Вашингтоне. Многие немецкие компании восприняли эти угрозы как откровенный шантаж.

Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Об этом пишет Bild

По словам Гренелла, «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» приведут к тому, что поставки газа в страны Европы через Украину станут избыточными и страна потеряет свое значение в сфере политики безопасности, а это, по мнению американской стороны, приведет к увеличению «риска интервенций» с российской стороны. «Мы подчеркиваем, что, если компании, оказывающие поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо [соответствующих проектах], это может повлечь за собой введение санкций», — говорится в письмах.

Посол напомнил, что США решительно выступают против «Северного потока — 2.

Посол считает, что „газопровод несет серьезные геополитические последствия“ для европейских союзников и партнеров Вашингтона.

Также он заявил, что эти опасения выражают многие страны. В письме напоминается о негативном отношении Канады, восточноевропейских членов Евросоюза , а также „многих правительств“ в Западной Европе к проекту. По словам Гренелла, они разделяют американскую озабоченность „нарастающе агрессивным поведением России“. Особо он выделил „использование Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов“.

Уточняется, что поддерживающие реализацию проектов немецкие фирмы наносят урон украинской и европейской безопасности.

Гренелл от имени правительства США просит, чтобы компания-адресат „рассмотрела опасность, которую российский газовый проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и ассоциируемый с этим риск санкций“.

Как считает Bild, подобные письма получил ряд компаний. Однако издание отмечает, что многие немецкие компании восприняли эти письма посла США как давление. Представитель посла заявил изданию, что послание „не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США“.

Несмотря на давление со стороны США, в ФРГ неоднократно заявляли, что немецкий бизнес нуждается в России.

Например, глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Вольфганг Бюхеле заявлял о необходимости тесного диалога с российской стороной, передает ТАСС . По его словам, отказ от диалога не приведет к большей безопасности.

Бюхеле заметил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в выстраивании отношений с Россией. „Мы нуждаемся в России, а Россия нуждается в нас“, — сказал Бюхеле.

Он поддержал строительство „Северного потока — 2“ и заметил, что процветание Европы в долгосрочной перспективе невозможно без газа. При этом сжиженный газ, а его предлагает США, не сможет заменить природный российский.

Вопреки „большому скепсису“

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал решать вопросы европейской энергополитики именно в Европе. Он также подчеркнул, что проект газопровода „Северный поток — 2“ представляет интерес не только для Германии и России, но и для всей Европы.

»То, насколько велик скепсис наших партнеров из Центральной и Восточной Европы, показывают и дискуссии вокруг «Северного потока — 2», их озабоченность мы воспринимаем всерьез. Но это не меняет ничего в нашей позиции, что «Северный поток — 2» не представляет собой исключительного германо-российского пути. Об этом мы говорим критикам проекта в Европе, а также в Вашингтоне», — сказал Маас.

Министр добавил, что «вопросы европейского энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США».

Кроме того, ФРГ нуждается в России как во внешнеполитическом партнере, в частности, для урегулирования ситуации в Сирии, Йемене и на Украине, передает мнение Мааса РИА «Новости»

Данное заявление он сделал во время своего выступления на приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

«Мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике. Для решения ли конфликта на Украине, который Россия сначала породила своими действиями, нарушающими международное право. Или в конфликтах в Сирии, а также в Йемене, где мы в последние дни добились прогресса», — сказал Маас.

Он добавил, что Россия в последние годы в значительной степени утратила доверие, но вхождение Германии с 1 января в СБ ООН в качестве непостоянного члена, по его мнению, является основанием «для более тесного согласования» между Берлином и Москвой в вопросах международной политики.

При этом, как сообщает Der Spiegel, посла Соединенных Штатов в Германии Ричарда Гренелла избегает немецкая правящая элита. Как отмечается, такая линия поведения немецких политиков объясняется его попытками влиять на внутренние дела Германии.