Почему Россия тонет в импорте вопреки курсу на импортозамещение

Четыре года слово «импортозамещение» не сходит с уст российских чиновников, но поставки товаров из стран дальнего зарубежья продолжают расти. По предварительным данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году в денежном выражении они увеличились на 4,6% по сравнению с 2017-м — до 211,965 млрд долларов. Зато казна получила 6063,18 млрд рублей таможенных сборов, что на 32,5% превышает показатели предыдущего года.

Еще не провал

Говорить о полном провале программы импортозамещения преждевременно, полагают эксперты. Во-первых, она изначально была рассчитана не на один год. Во-вторых, успехи все же есть, хотя пока они крайне малы. К тому же следует принять во внимание низкую базу для оценки.

В течение 2018 года темпы роста импорта снижались, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. По данным ФТС, за 1 квартал его увеличение составило 21,4% по сравнению с тем же периодом 2017 года, за первое полугодие — 14%, за 9 месяцев — 7,9%. Поэтому цифра роста на 4,6% за год в целом выступает как продолжение данной достаточно позитивной тенденции.

Руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов добавляет, что рост импорта — это не так уж плохо.

«Тут, скорее всего, необходимо говорить об экономической целесообразности. Рост импорта товаров из стран дальнего зарубежья продолжился в рамках развития международной экономической интеграции, а с учётом того факта, что он составил менее 5% в годовом выражении, переживать тут особо пока не стоит», — полагает эксперт.

Вместе с тем, если сопоставить эти цифры с ростом ВВП (по предварительным данным, на 1,5% в 2018 году), получится, что динамика увеличения импорта из дальнего зарубежья более чем в три раза превышает темпы увеличения собственного производства.

«Это говорит о том, что доля импортной продукции в стране возрастает. Соответственно, при всех попытках заместить её отечественными товарами, ситуация меняется мало», — поясняет Гойхман.

Потребитель в стороне

Отдельные успехи заметны в отраслях, которые замещают подорожавшие вследствие ослабления рубля импортные товары, считает Гойхман. Это, прежде всего, сельское хозяйство, выпуск продуктов питания, лёгкая промышленность. Однако и в данных сферах нет качественных изменений с позиций масштабных инноваций, увеличения производительности, технического перевооружения.

«Импортозамещение состоит во многом только в занятии освободившихся рыночных ниш, и в повышении цен на соответствующие товары. Экспертами посчитано, что от замены импортных товаров на отечественные в последние годы рост цен привёл к дополнительным расходам в среднем на 4−5 тыс. рублей в год на душу населения. Таким образом, если производители и выиграли, то потребители вновь оказались в стороне», — продолжает аналитик.

Не удалось осуществить импортозамещение и в главной сфере: доля ввоза машин, оборудования, транспортных средств в общем объёме импорта не снизилась.

Импортозамещение должно базироваться на принципиальном обновлении производственной базы, внутренних технологий, а девальвация рубля могла бы дать стимул этому, полагает Гойхман. Но данных процессов не происходит, сокрушается он. Препятствуют неблагоприятный внутренний инвестиционный климат, высокие процентные ставки, административные риски и тому подобные факторы.

Запретом качество не повысить

Потребители ничего не выигрывают только лишь от запретов всей иностранной продукции, поддерживает коллегу аналитик компании «ФинИст» Евгений Васильев . Необходимо поднимать уровень производства в России, производить конкурентоспособные отечественные товары.

«Рост импорта в Россию продолжается из-за того, что ритейлеры идут по пути наименьшего сопротивления. Проще быть посредником и продавать товары, произведенные не в России. Испокон веков завелось, что старая иномарка лучше новой отечественной машины», — говорит эксперт.

Но просто заставить российских производителей выпускать конкурентоспособный продукт нельзя, эту проблему можно решить только путем изменения отношения к бизнесу со стороны государства.

«Для того, чтобы заменить импортные товары на отечественные, надо сначала подтянуть качество продукции российской экономики до уровней мировых стандартов, а в идеале делать всё то, что делается в странах ЕС, и желательно лучше, чем в Европе. Но с этим у нас пока проблемы, у нас лучше всего получаются танки и ракеты, а не товары народного потребления», — размышляет Блинов.

Но Россия движется в этом направлении, уверен он. В ряде случаев российские товары, особенно сельскохозяйственного сектора уже сопоставимы с импортными аналогами и вполне конкурентоспособны: они имеют устойчивый спрос, и не только внутри страны.

Эксперт согласен с тем, что в России необходимо создавать благоприятные для развития экономики условия, развивать международную экономическую кооперацию и частный бизнес, особенно малый и средний, предоставить длинные и недорогие ресурсы в виде доступных кредитов, налоговые и прочие преференции. Об этом тоже со всех трибун кричат уже не первый год, однако деловой климат ничуть не улучшается.